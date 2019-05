¡Ya nació el cuarto retoño de Kim y Kanye!

Más Videos (1 of 9)

A 48 horas del Día de las Madres, la socialité Kim Kardashian y el cantante Kanye West se convirtieron en padres por cuarta ocasión.

La propia estrella del show “Keeping Up with the Kardashians” (KUWTK) tuiteó el gran anuncio a sus 60.6 millones de seguidores.

“Él ya está aquí, él es perfecto”, escribió inicialmente, confirmando que se trata de un varoncito.

“Él es idéntico a Chicago. Estoy segura que cambiará muchísimo, pero es idéntico a ella por el momento”, agregó Kim.

El twitter oficial de KUWTK también compartió el nacimiento.

"La familia sigue creciendo", dice el "post".

El nombre del pequeño, que llegó al mundo por vientre subrogado, no ha sido revelado. Sin embargo, en redes arrancaron las especulaciones y las apuestas sobre cómo podría llamarse.

La pareja tiene tres hijos en común: North (5 años), Saint (3 años) y Chicago (1 año). Los primeros dos hijos nacieron por vía natural. No obstante, y debido a las complicaciones durante el embarazo, Kim decidió recurrir a un vientre de alquiler.

Al momento, Kanye no ha emitido declaraciones.

¡Muchas felicidades para los West-Kardashian!