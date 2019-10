Zoé Laboy defiende a la directora de ATM

La secretaria de la Gobernación, Zoe Laboy, defendió este lunes a Mara Pérez, directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), asegurando “no tiene culpa” sobre la ineficiencia en el sistema de lanchas para las islas municipios.

"Yo hablaba, recientemente, con unas personas de Vieques y me decían ‘es verdad Mara Pérez no es la razón. Las lanchas son viejas y por demasiados años no recibieron su mantenimiento” dijo la secretaria durante una entrevista radial (NotiUno).

Ayer, domingo, se activó a la Guardia Nacional (GNPR) para transportar carga a Vieques y Culebra. Luego que las embarcaciones Isleño y Cayo Largo sufrieron averías.

La pasada semana manifestantes impidieron que Pérez abandonara Vieques por lancha durante varias horas.

Activan la Guardia Nacional para transportar carga a Vieques y Culebra

Ante avería de embarcaciones. (Publicado domingo 6 de octubre de 2019)

