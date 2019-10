Zoé Laboy defiende contratos de su hijo

Más Videos (1 of 9)

La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, aseguró este miércoles que "no hay ningún conflicto” en las contrataciones de su hijo, Delfos Ochoa Laboy.

“Cuando era senadora y mi hijo me notifica que será contratado por la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), que responde a la Cámara, yo para asegurarme que todo se hacía conforme a la ley y el reglamento solicité una dispensa”, dijo la secretaria a Telenoticias.

“Luego, cuando él me notifica que había sido contratado para una propuesta en ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción), cuando yo me convierto en secretaria de la Gobernación le dije: ‘Ese compromiso que tienes en ASSMCA hay que terminarlo. Y no lo puedes renovar’”, agregó.

Tras esta explicación, Telenoticias cuestionó a Laboy si había o no un conflicto de interés en las contrataciones de Ochoa Laboy. La exsenadora por el Partido nuevo Progresista (PNP) aseguró que “ninguno, ninguno”.

Hijo de Zoé Laboy tiene contratos con el gobierno

¿Un conflicto de interés? La secretaria de la Gobernación no respondió a Telenoticias. (Publicado hace 2 horas)

“De hecho también le dije en aquel momento (al ser nombrada a su cargo actual), siento decirte, que porque soy secretaria de la Gobernación, cualquier nueva oportunidad en la Rama Ejecutiva tienes que rechazarla”, puntualizó a este medio.

En pespectiva

Ochoa Laboy ha tenido siete contratos con el gobierno desde 2016 que totalizan los $125,000, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

El hijo de Laboy ha mantenido tres contratos como consultor administrativo, que ascienden a los $70,000, con la OSL desde septiembre 2017 cuando Laboy era legisladora. Allí cobra a $50 la hora y trabaja 50 horas al mes.

Ochoa Laboy también ha tenido contratos con la ASSMCA.

El más reciente

El último contrato de Ochoa Laboy fue firmado el 18 de julio de 2019, y tiene vigencia hasta junio 2020, por $30,000. Este se firmó seis días antes que Ricardo Rosselló anunciara su renuncia.

Otros casos similares

Mientras la hermana de Ricardo Llerandi, antecesor de Laboy, mantiene actualmente un contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) como coordinadora del proyecto PREA a razón de $50 por hora para un máximo de $5,000 mensuales.

Durante los pasados años, esta ha ganado sobre $138,000.

La semana pasada trascendió que una de las hija de la gobernadora Wanda Vázquez también mantiene contratos, desde 2017, con el DCR.

Mira aquí nuestra programación en vivo.