Zuleyka Rivera: con pocos detalles y menos ropa

La ex Miss Universo, Zuleyka Rivera mostró mucho pero no dio detalles, en un video que publicó en su Instagram bailando junto a algunos bailarines en un muelle, la canción "Let's get Loud" de Jennifer López.

Aunque no explicó de lo qué se trataba , dijo en el texto de la publicación: "I love to dance y que mejor manera que para mi isla Puerto Rico".

Recientemente se supo que Zuleyka se unirá al junte de Luis Fonsi y Daddy Yankee para interpretar el éxito musical en los Grammy.

La coanfitriona del programa “Un nuevo día” se presentará junto a otros artistas en la edición 60 de estos galardones. La ceremonia será este domingo, desde las 8:30 p.m. (hora de Puerto Rico), en el Madison Square Garden en Nueva York.

