A ritmo de rap, mujeres alertan sobre violencia de género

Más Videos (1 of 9)

Levantan su voz en memoria de quienes han muerto bajo las garras del machismo, la inseguridad y la violencia.

"Abre la boca, no te quedes callada...Exigimos justicia...", cantan.

Pero también lo hacen a nombre de quienes están vivas y así quieren seguir.

"No quiero a ninguna mujer golpeada, violentada, ni una más, ni una más", dicen en una de sus canciones.

Los feminicidios no parecen tener fin en México

Siguen apareciendo casos de mujeres víctimas de la violencia. que son asesinadas sin que se encuentren los culpables. (Publicado viernes 1 de febrero de 2019)

Amenic MC Poetika es una de la jóvenes que a través de su talento quiere crear conciencia sobre las condiciones en que están viviendo las mujeres en México, donde ya no hay espacio para poner las cruces que señalan la magnitud de la tragedia.

"Yo creo que con el rap llegamos a mover fibras, a sensibilizar. Yo creo que la palabra es mucho más que ese mensaje, la palabra toca y lo que creemos es que con el rap tocamos, con el rap buscamos cómo sacudir y creo que lo logramos", dice Amenic MC Poetika.

Con el mismo ritmo, “Juanca” cuenta su historia buscando que no se repita. Ella fue víctima de maltrato físico y psicológico, pero no solo de su pareja, si no también de las autoridades que, dice, como en otros casos, solo se burlaron de su problema.

"A veces nos hacemos tan indiferentes hacia las situaciones cotidianas que no tenemos como la humanidad, no tenemos como esa empatía de ponernos en los zapatos de las demás personas", lamenta Érika González, "Juanca".

Negocios en México contra feminicidios

Negocios en México contra feminicidios (Publicado martes 5 de febrero de 2019)

Por eso ellas unidas entonan su rap intentando llegar a las más hondas fibras de los corazones y la conciencia.

Este grupo de raperas recorre las calles de capital mexicana y el país entero llevando su música, porque quieren que estos monumentos que hablan de 10 mujeres al día asesinada desparezcan y se elimine por completo el número de víctimas.

Y aunque saben que no será sencillo, aseguran que no se detendrán en su lucha.

"Quizá pasen muchos años, pero soñamos con un mundo diferente y lo estamos construyendo cada día", dice Susana Molina, otra de las raperas.

Narcoviolencia apunta a las mujeres como nuevo blanco

Los más de 3,000 feminicidios registrados en 2018 van más allá del odio. (Publicado miércoles 20 de marzo de 2019)

Un México en el que la paz y la equidad, como dicen sus letras, las empodere para caminar libremente.

"No queremos lágrimas, queremos justicia", cantan.