Más Videos (1 of 9)

Los padres de la adolescente de 15 años desaparecida desde el domingo 4 de agosto en una región selvática de Malasia apuntaron a la posibilidad de que la menor fuera secuestrada, a pesar de la policía sigue investigando el caso como desaparición.

En un comunicado difundido este sábado, los progenitores señalaron que su hija Nora Quoirin tienen una discapacidad de desarrollo y aprendizaje, y también malformaciones físicas que le impiden moverse con facilidad.

"Ella no es como otros adolescentes, no es independiente y no va a los sitios sola (...) A Nora le gusta caminar con su familia, pero su equilibrio es limitado y tiene mala coordinación. Ella ha estado en Asia y otros países europeos antes y nunca se ha alejado o perdido", apuntan sus padres Meabh y Sebastián Quoirin.

La madre agradeció este sábado la labor de los 260 oficiales de búsqueda y rescate, y de los voluntarios que rastrean la reserva natural en Negeri Sembilan, unos 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur, donde la niña desapareció.

Hermanos mexicanos condenados a muerte y perdonados en Malasia

Los hermanos Luis Alfonso, José Regino y Simón González Villarreal dan declaraciones a periodistas tras llegar a casa de sus familiares, en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. (Publicado sábado 11 de mayo de 2019)

La menor llegó junto con su familia a Malasia el sábado pasado, y el domingo por la mañana descubrieron que no estaba en su habitación del hotel donde se alojaban y que la ventana estaba abierta.

La Policía mantiene la investigación como desaparición, aunque no descartan cualquier posibilidad.

Lucie Blackman Trust, una ONG británica que está ayudando a la familia en la búsqueda de la menor, indicó en un comunicado que la familia descubrió que no estaba en su cuarto a primera hora de la mañana del domingo y que la ventana se encontraba abierta.

Su padre fue el primero en dar la alarma sobre la desaparición y luego fue una tía, Aisling Agnew, quien en las redes sociales pidió ayuda para encontrar a la menor, que fue vista por última vez en la noche del sábado.

"Nora es una niña con necesidades especiales, y tiene una discapacidad de desarrollo y aprendizaje que la hace especialmente vulnerable (...) Nora no sabría cómo pedir ayuda y no abandonaría a su familia voluntariamente. Ahora consideramos que es un caso policial", indicó Aisling Agnew, según la nota de la ONG.

Matthew Searly, director de la ONG, indicó que es "posible" que la joven haya sido víctima de un rapto, por lo que urgió a las autoridades a desplegar todos sus recursos para localizarla y al público a compartir información sobre el caso.

"Es una joven chica vulnerable desparecida en un lugar remoto", subrayó Searly en el comunicado en la página de Facebook de Lucie Blackman Trust, que se dedica a apoyar e investigar casos de desaparecidos.

Agentes de Policía con perros y voluntarios participan en la búsqueda de Quoirin en el paraje natural situado junto a la cordillera de Titiwangsa.