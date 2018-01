El New York New York promete una experiencia llena de adrenalina.

El hotel y casino New York New York presentó una nueva atracción en sus instalaciones que permitirá que los amantes de la adrenalina y la tecnología puedan disfrutar en medio del Strip en Las Vegas.

Y es que su montaña rusa, “The Big Apple”, ahora ofrecerá paseos con un visor de realidad virtual que le permitirá a los usuarios poder experimentar un nuevo paseo mientras la gravedad hace el trabajo para crear una experiencia en 4D.

Debido a esto, “The Big Apple” se convirtió en la montaña rusa equipada con realidad virtual más larga del mundo, ofreciendo un viaje aéreo a lo largo del Strip y en donde se puede ver una persecución extraterrestre.

Este paseo aéreo lleva a los usuarios a través de hoteles icónicos en el Strip, pero para quienes no deseen esta modalidad, el New York New York seguirá ofreciendo los paseos normales.

El paseo sin realidad virtual tiene un costo de $15, mientras que la nueva modalidad es de $20. MGM Resorts anunció que esta nueva modalidad será inaugurada el próximo 7 de febrero.