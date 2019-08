MÉXICO - Pocas horas después de una multitudinaria protesta en contra de la violencia contra las mujeres, Brenda de la Mora llegó del estado de Guanajuato a Ciudad de México y, según relata, tuvo suerte de escapar de un hombre que pretendió secuestrarla.

La madrugada del sábado, Brenda abordó un auto Uber para reunirse con unos amigos, pero su destino cambió cuando, asegura, el conductor la sacó de su ruta e intentó secuestrarla.

"Agarra y saca la pistola y yo nada más la vi aquí y me quedé así, abrí las manos, aventó el teléfono", detalla De la Mora. "Me agarro del volante, me jaló, el coche se sale de ruta, sentí que pegamos con algo; estuvimos forcejeando, me pude zafar y me aventé".

La joven corrió en medio de la oscuridad y así es como escapó y se convirtió en una sobreviviente.

Los feminicidios no parecen tener fin en México

Siguen apareciendo casos de mujeres víctimas de la violencia. que son asesinadas sin que se encuentren los culpables. (Publicado viernes 1 de febrero de 2019)

"Tenía muchísimo miedo, y dije no quiero llegar a otro lado. No quiero que sea en otro lado, es todo lo que pensaba", cuenta.

El caso de Brenda se hizo viral en redes sociales, porque es un ejemplo de la inseguridad que viven diariamente las mujeres en México, donde de acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2019, se han contabilizado 448 feminicidios y 25,000 denuncias por delitos sexuales.

La violencia contra la mujer ha provocado diversas protestas, algunas de ellas y en monumentos emblemáticos como el Ángel de la Independencia aún quedan estragos de las manifestaciones.

Porque el fin de semana la ola de hartazgo llegó a su límite.

Negocios en México contra feminicidios

Negocios en México contra feminicidios (Publicado martes 5 de febrero de 2019)

Con expresiones radicales, un grupo de mujeres incendió la estación de policías y destruyó el mobiliario público. Tras el caos, solicitaron a las autoridades una alerta de género para la capital del país.

"Es nuestro tema principal, garantizar la seguridad de hombres y de mujeres; estamos ocupados permanentemente en eso", aseguró el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto, la empresa Uber se comprometió a colaborar con las autoridades para ubicar al responsable de la agresión contra Brenda, quien logró no ser una más de las listas de asesinadas o desaparecidas.

"Estoy logrando estar aquí y contarlo, para que también las autoridades vean". considera De la Mora.

Narcoviolencia apunta a las mujeres como nuevo blanco