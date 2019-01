López Obrador: guerra contra el narcotráfico se acabó

Más Videos (1 of 9)

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el fin de la llamada "guerra contra el narcotráfico", que inició en 2006 el exmandatario Felipe Calderón y que resultó en una escalada de violencia en el país.

"Oficialmente ya no hay guerra, nosotros vamos a conseguir la paz", aseguró el miércoles López Obrador en su conferencia con medios.

Aseguró que la detención de los dirigentes de carteles del narcotráfico no es ni será su prioridad porque su gobierno enfoca los esfuerzos a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En una declaración inusual porque ni en su campaña mostró interés en abordar el tema del narcotráfico, el presidente comentó que en su gobierno "no han sido detenidos capos" porque esa no será su función principal. "La función principal del gobierno es garantizar la seguridad".

Por ello, afirmó que quedaron atrás los operativos espectaculares para detener a líderes de las grandes bandas criminales, en los que "se perdió mucho tiempo y no se resolvió nada".

"La estrategia ya no son los operativos para detener a capos", dijo. "Lo que buscamos es que haya seguridad y que podamos disminuir el numero de homicidios diarios".

El mandatario destacó que por primera vez en mucho tiempo, el martes solo tuvieron el registro de 54 homicidios en el país, lo que significa una disminución sustancial.

"Ayer que vi el informe, me sentí satisfecho porque, según nuestros registros, solo hubo 54 homicidios, cuando el diario es de un promedio de 80″, dijo.

"Eso es lo que me importa: bajar los homicidios, el número de robos, que no haya secuestro, eso es lo fundamental, no lo espectacular", afirmó.