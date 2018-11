Trasladan a Hernández Colón a Estados Unidos

El exgobernador Rafael Hernández Colón fue trasladado este lunes a los Estados Unidos para recibir tratamiento.

"En la mañana de hoy me han trasladado hacia los Estados Unidos donde se hará el diagnóstico definitivo de mi enfermedad y se comenzará el tratamiento. Agradezco los servicios de los médicos y el personal del Hospital Damas de Ponce quienes me atendieron inicialmente en esta enfermedad y determinaron mi traslado al hospital de la Capital. Le doy mis más expresivas gracias a los médicos y al personal del Hospital Municipal de San Juan que me han atendido durante los pasados días. Sus servicios son de excelencia y un orgullo para la Capital y para su Alcaldesa a quién también agradezco. Durante los pasados días me he mantenido informado a través de mis familiares de las muchas oraciones y expresiones de cariño que se han recibido. Reciban todos mi más profundo agradecimiento”, expresó en declaraciones escritas Hernández Colón.

Según explicó el menor de sus hijos, Juan Eugenio, la semana pasada, el interés es que su padre inicie su tratamiento y luego regresa a la isla para continuarlo.

"Él está bien, él habla muy bien, él está conciente, claro, dentro de la condición", aclaró el exsenador sobre su padre de 82 años.

Trasladarían a exgobernador a EU para ser tratado

Juan Eugenio Hernández Mayoral fue quien reveló los trámites. (Publicado sábado 24 de noviembre de 2018)

A pesar de que evitó ofrecer detalles de la condición u enfermedad que le aqueja, explicó que la negativa a recibir visitas se debe a una recomendación médica.

"Le pedimos a los que están con especulaciones que respeten que es una figura privada", recalcó en múltiples ocasiones.

"Se le ha tenido que explicar que no se puede permitir el acceso por temor a infecciones", indicó, luego de agradecer el apoyo de múltiples líderes políticos que se han comunicado con la familia.

Entre los líderes que mencionó Hernández Mayoral se encuentran los alcaldes de Ponce, Villalba, Morovis y San Juan, a quien dedicó un agradecimiento especial por el trato que la familia y su padre han recibido en el Hospital Municipal de San Juan, en donde se encuentra recluido desde el viernes.

