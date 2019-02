Ariana Grande iguala récord de The Beatles

La cantante Ariana Grande acaba de igualar el récord de 55 años de The Beatles al encabezar los tres primeros lugares de la lista Billboard con tres canciones.

La artista logró el hito musical con sus temas ''7 Rings'', ''Thank U, Next'' y ''Break Up With Your Girlfriend, I´m Bored'', las cuales pertenecen a un mismo álbum, ''Thank U, Next''.

La mítica banda de rock inglesa, integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, copó los tres primeros lugares del famoso chart durante varias semanas en marzo y abril de 1964, cuando su popularidad estalló tras su debut en el programa de TV de Ed Sullivan, en Estados Unidos, el 9 de febrero de ese año.

Ariana Grande se puso a la par del ''cuarteto de Liverpool'' ya que es la segunda artista en los 60 años de la lista Billboard Hot 100 en monopolizar los tres primeros lugares.

