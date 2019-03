Senadora revela que fue violada en la Fuerza Aérea

WASHINGTON - La senadora Martha McSally, la primera mujer piloto de caza que voló en combate, dijo este miércoles que fue violada en la Fuerza Aérea por un oficial superior.

La senadora republicana por Arizona hizo la declaración durante una audiencia del Senado sobre los esfuerzos de los servicios armados para prevenir las agresiones sexuales y mejorar la respuesta cuando ocurren.

McSally dijo que ella no reportó haber sido agredida sexualmente porque no confiaba en el sistema, y dijo que estaba avergonzada y confundida. McSally no reveló el nombre del oficial que asegura que la violó.

"Me quedé en silencio durante muchos años, pero más adelante en mi carrera, mientras los militares lidiaban con los escándalos y sus respuestas totalmente inadecuadas, sentí la necesidad de que algunas personas supieran que yo también era un sobreviviente", detalló.

“Me horrorizó la forma en que se manejó mi intento de compartir en general mis experiencias. Casi me separé de la Fuerza Aérea a los 18 años de servicio por mi desesperación. Como muchas víctimas, sentí que el sistema me estaba violando de nuevo".

La revelación de McSally se produce poco después de que la senadora Joni Ernst, de Iowa, detalló su propio abuso y agresión, y en un momento de mayor conciencia sobre el problema del acoso y la agresión en las fuerzas armadas.

Los informes de agresiones sexuales en todo el ejército aumentaron casi 10% en 2017, un año en el que también se produjo un escándalo de compartir fotos de desnudos en línea en el Departamento de Defensa.

McSally dijo que comparte el disgusto por las fallas del sistema militar y muchos comandantes que no han abordado los problemas de conducta sexual inapropiada. Ella dijo que el público debe exigir que los funcionarios de mayor rango sean parte de la solución.