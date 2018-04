Ataque cibernético vulnera tarjetas de cadenas de tiendas

Hackers se apropiaron de datos de miles de clientes de Saks Fifth Avenue y Lord & Taylor. (Publicado hace 7 minutos)

Una ataque cibernético contra las cadenas de tiendas de departamentos Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth y Lord & Taylor puso en riesgo la información personal de sus clientes.

La matriz de esas cadenas, Hudson’s Bay Co., con sede en Canadá, anunció el domingo la vulneración de los sistemas de pago de sus establecimientos. La compañía dijo que investiga el asunto y adopta medidas para contener la intrusión.

El incidente fue dado a conocer después de que la firma de seguridad Gemini Advisory LLC, con sede en Nueva York, reveló el domingo que un grupo de hackers conocido como JokerStash o Fin7 anunció la semana pasada en la red oscura que ponía a la venta cinco millones de tarjetas de crédito y débito robadas. Los hackers nombraron su botín como BIGBADABOOM-2.

Aunque se desconoce la magnitud del contenido, unos 125,000 registros fueron puestos a la venta de inmediato.

La firma de seguridad confirmó con varios bancos que muchos de los registros en peligro provenían de clientes de Saks y Lord & Taylor.

Hudson’s Bay dijo en un comunicado que “lamenta profundamente cualquier inconveniente o preocupación que esto pueda causar”, pero no precisó cuántas tiendas Saks o Lord & Taylor o clientes resultaron afectados.

La compañía señaló que no hay indicio de que la vulneración afectara sus portales de ventas en línea ni a otras marcas, como la cadena Home Outfitters o las tiendas Hudson’s Bay en Canadá.

La compañía dijo que los clientes no asumirán cobros fraudulentos. Tiene previsto ofrecer sin costo servicios de vigilancia crediticia y de protección de identidad.

Hay evidencia de que el ataque cibernético comenzó hace un año, dijo Dmitry Chorine, cofundador y jefe de tecnología de Gemini Advisory’s. Afirmó que ese grupo de hackers previamente habría hoteles y reconocidas cadenas de restaurantes.

El año pasado, en el notorio hackeo al buró de crédito Equifax quedó expuesta la información de millones de estadounidenses. Sin embargo, la intrusión más reciente es más similar a las que sufrieron los sistemas de punto de venta de compañías que van desde Home depot hasta Target y Neiman Marcus.