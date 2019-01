Banda de hispanos presta dinero y "pagas con la vida"

Más Videos (1 of 9)

Se mezclan entre los motociclistas por todas las zonas donde hay comercio y ahí eligen a sus víctimas, y cuando las ven más necesitadas, les lanzan el anzuelo.

"Están en muchos negocios, sobre todo pequeños, en negocios formales e informales", explica la procuradora de Ciudad de México, Ernestina Godoy.

La policía mexicana persigue las huellas de estas bandas que se han diversificado por casi todo el país, están integradas por ciudadanos colombianos que se dedican a prestar dinero, con altos intereses y formas violentas de cobrar.

"Si les pagas, ¡uy, son muy lindos!, pero igual viceversa, si no les pagas también son muy agresivos", dice Rosa Morales, quien tiene un local de mariscos en un mercado y ha visto padecer a la mayoría de los locatarios las consecuencias por no tener para cubrir su deuda

"Hay golpeadores que te obligan a que les paguen", asegura Morales.

Y los golpes son lo de menos, cuenta Félix Hernández, quien les debe pero procura pagarles puntualmente, porque sabe que si no lo hace, irán a su casa, se llevarán sus bienes y luego lo que más quiere en la vida.

"Ellos de antemano te dicen 'si cuatro pagos no das, el quinto ya es multa'; no te amenazan, pero te dicen 'que no llegue al quinto día'", dice Hernández.

"Los colombianos" o "parceros", como los conocen, llevan el control de sus préstamos en unas tarjetas, en las que anotan los abonos que van cobrando cada día, pero también marcan las veces que los deudores no pagan.

Llegando al límite de atrasos, indica el presidente de una asociación que agrupa a comerciantes, empiezan a correr riesgo los hijos y la esposa del deudor.

"Este problema parecería que está salido de la película 'El padrino', donde si tú no cumples los compromisos, tu familia va a ser quien terminé liquidando dicho tu préstamo", asegura Guillermo Alejandro Gazal, presidente de Procéntrhico.

Pero el mayor problema es que las autoridades no pueden hacer nada, porque prestar dinero no es ilegal y cuando "Los colombianos" se cobran a la mala, más le vale a su víctima no denunciar.