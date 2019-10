Desgarrador: bebé recibe tres balazos dentro de auto

Más Videos (1 of 9)

Un bebé de 11 meses está en estado crítico después de recibir tres disparos mientras estaba en el automóvil de su madrastra en el norte de Filadelfia.

La policía dijo que la mujer, que no fue identificada, conducía por la cuadra 700 de West Luzerne Street el sábado por la noche cuando escuchó disparos.

Unos diez minutos después, cuando llegó a su destino, vio cinco agujeros de bala en un lado de su vehículo y se dio cuenta de que el bebé había sido herido, agregaron las autoridades.

La madrastra llevó al niño al Centro Médico Einstein. El pequeño fue trasladado al hospital St. Christopher, donde se encuentra en estado grave.

Video: dispara indiscriminadamente a plena luz del día y mata a dos

En cámara quedó captado el momento en que un hombre dispara en varias oportunidades y mata a dos personas en Puerto Rico. (Publicado domingo 13 de octubre de 2019)

El bebé recibió los disparos en la cabeza, el pecho y el trasero, especificó la policía.

"No puedo creerlo", dijo Kim Cash, una vecina, a NBC10. "Espero que el bebé se recupere, realmente lo espero. Once meses. Mi corazón está destrozado en este momento. No sé qué hacer".

Al momento, las autoridades no han dado detalles de sospechosos o detenidos por el tiroteo.