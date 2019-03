Más Videos (1 of 9)

La jueza Mayra Peña Santiago halló causa para arresto contra Christian Cintrón Ocasio, quien es el hijo del alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, por violación a la ley 54.

A Cintrón Ocasio le fijaron una fianza de $10,000, la cual prestó. Fue dejado en libertad, con un grillete. Deberá regresar al Tribunal de Ponce el 11 de abril.

El hombre fue arrestado en la mañana del sábado, luego de que se registrara un incidente a eso de las 3:30 de la mañana, en la Urbanización Costa Azul del pueblo de Guayama.

Según la información brindada por la Policía, una llamada al sistema 9-1-1, alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar, al llegar se percatan de que tales detonaciones no habían ocurrido y que aparentemente se trataba de golpes a la puerta de la casa de la víctima, realizados por Cintrón Ocasio, ex pareja de esta, para poder romperla y entrar. Una vez en el interior, forcejea con ella en presencia de una menor de dos años, hija de ambos. Al momento de las autoridades llegar al lugar el hombre no se encontraba en la residencia.

Mientras, el Alcalde pidió espacio para él y su familia para poder atender lo sucedido.

"Esta situación es sumamente dolorosa para nosotros que somos una familia de principios cristianos y de respeto. Esto es un asunto que mi hijo y su ex esposa deberán atender. Él y es una figura privada y lo menos que deseamos es que mi figura como alcalde pueda perjudicarlos a ambos, a mis nietas y a las familias afectadas".

El caso fue referido a la División de Violencia Doméstica para continuar con la investigación.

