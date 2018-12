Campaña viral de Navidad: "apadrina un abuelo" en México

Más Videos (1 of 9)

MÉXICO: Con pasos que marcan la distancia que han recorrido en el tiempo, los ancianitos disfrutan de uno de sus deseos hechos realidad.

Una fiesta con música y regalos pidieron muchos de ellos y de paso, dice don José, unas gomitas, una playera, unos guantes y compañía para sacarle brillo a la pista de baile.

"Y novias, dos, pues sí pues de una vez para completar el viaje”, expresa don José al pedir su deseo.

Los habitantes de este asilo de San Luis Potosí se hicieron virales en las redes sociales, luego de que formaron parte de una campaña en la que cada uno de ellos reveló lo que anhelaba para las fiestas decembrinas.

"Sí los quiero para probarlos”, dice Benita Gómez, quien sueña con comer unos tacos al pastor.

En su pancarta, doña Benita indicó que, además de los tacos al pastor, sueña con estrenar unos zapatos y tener una crema para la cara; mientras que su compañera Matilde quiere unos tacones y un esmalte rojo o naranja.

Las fotografía de los viejitos pidiendo regalos para estas fechas fueron colocadas en las redes sociales, en un intento por encontrar quien apoyara al asilo para hacer realidad sus deseos, que resultaron tan peculiares y enternecedores que pronto recibieron respuesta.

Marco Macías formó parte de los voluntarios que ayudaron a los adultos mayores a plasmar en papel sus palabras y dice que su corazón se estremecía cada vez que le dictaban.

"Lo que piden es increíble. Gracias a Dios llegamos a varios estados, incluso gente de Estados Unidos nos dice que quiere apoyar", cuenta Macías.

Poco a poco los regalos fueron llegando: en una bolsita una gorra y chocolates que de inmediato provocaron la sonrisa de quienes con todo su ser deseaban que alguien escuchara lo que querían.

"¡Ay, sí quisiera! No sean malos, una de afeitar, como ya no me sale el pelo, por la edad", dice Alberto Martínez.

Y el sueño de Alberto se cumplió, al igual que el de Guillermo, quien recibió su gansito; Carmen que anhelaba una cadenita, Ana unos aretes chiquitos y muchos otros que solo pedían, amistad y cariño.