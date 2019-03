Andrés Manuel López Obrador se juramentó como presidente hace 100 días y Telemundo 40 te traerá "AMLO, 100 días en el poder", una cobertura especial conmemorando su ya histórico mandato que cuenta con un enorme respaldo popular, pendientes en seguridad pública y dudas en los mercados por su estrategia económica

El primer presidente izquierdista en la reciente historia de México, López Obrador, popularmente reconocido como AMLO, asumió el cargo el 1 diciembre y según reporta EFE, la encuestadora De las Heras Demotecnia ha concluido que ocho de cada 10 mexicanos respaldan al mandatario.

En líneas generales, más de la mitad de los ciudadanos encuestados consideran que en temas como combate a la corrupción, educación pública, creación de empleo y combate a la pobreza han mejorado en estos primeros tres meses de mandato.

Se espera que AMLO de su conferencia habitual a las 7 a.m. hora local (9 a.m. ET/6 a.m. PT), como lo ha hecho sin falta lunes a viernes desde que asumió el Gobierno del país. A continuación del discurso, a las 10 a.m. hora local (12 p.m. ET/9 a.m. PT), AMLO presentará su informe de los 100 días desde el Patio Central en el Palacio Nacional.

El especial de Telemundo 40 será trasmitido este lunes a las 4 p.m. hora central para El Paso, Texas, Arizona y McCallen, Texas.

Y habrá una retransmisión a las 7 p.m. ET/6 p.m. C para Miami, Orlando, Tampa, Nueva York, Nueva Inglaterra, Philadelphia, Washington DC, Puerto Rico, Houston, Dallas, San Antonio, Denver, Las Vegas, San Diego, Los Ángeles y la Área de la Bahía.

