NUEVA YORK — Michael Cohen, el exabogado del presidente Donald Trump, debe empezar a cumplir este lunes una condena de tres años de prisión por delitos que incluyen infracciones del financiamiento de la campaña en relación con con pagos secretos hecho a nombre del mandatario.

Cohen tiene que presentarse a las 2 p.m. del lunes al centro de prisiones Federal en Otisville, una prisión federal a 70 millas al noroeste de la ciudad de Nueva York.

Se trata de una prisión de mínima seguridad que se ha convertido en un refugio para los delincuentes de los delitos de "cuello blanco".

Cohen, a quien se le ha prohibido ejercer la abogacía, está cambiando sacos a cuadros por una prenda de color caqui después de haber intentado y fracasado en las últimas semanas para que su sentencia fuese retrasada o reducida.

El mes pasado su equipo legal pidió a los demócratas de la Cámara que intercediera después de que Cohen testificara en el Capitolio, pero los legisladores se mostraron reticentes a hacerlo. Los fiscales federales en Nueva York tampoco ayudaron, dijeron los abogados de Cohen.

Originalmente, Cohen debía comenzar su sentencia en marzo, pero un juez concedió una demora de dos meses para poder recuperarse de una cirugía y poner asuntos en orden.

Cohen comparece nuevamente ante el Congreso

La de este miércoles fue la cuarta comparecencia de Cohen en ocho días ante el Congreso. (Publicado miércoles 6 de marzo de 2019)

Cohen, de 53 años, es la única persona acusada de un delito en relación con los pagos en efectivo a mujeres que supuestamente tuvieron relaciones con Trump.

Los fiscales federales dijeron que Trump ordenó a Cohen que organizara los pagos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal en el período previo a las elecciones de 2016. Trump niega haber tenido encuentros con las mujeres.

Cohen también se declaró culpable de mentir al Congreso sobre un proyecto de Trump Tower en Moscú, así como de cargos de evasión de impuestos y fraude bancario.

Una vez llegue a la prisión, Cohen se someterá a exámenes médicos y de salud mental y se le asignará un trabajo, como cortar el césped o limpiar la sala de visitas. También recibirá conjuntos de ropa, ropa de cama y toallas.

Trump desmiente testimonio de su abogado

El presidente dijo que lo único legítimo en el comentario de Cohen es que no hubo conspiración con Rusia. (Publicado jueves 28 de febrero de 2019)

En el campo de prisioneros, alrededor de 115 reclusos duermen en literas alineadas en pasillos de estilo barraca, en lugar de celdas individuales o dobles. Las actividades recreativas incluyen canchas de tenis, herraduras y bochas.

Una vez, Forbes clasificó a Otisville como una de las "10 prisiones más cómodas de Estados Unidos", pero exempleados y presos dicen que es difícilmente "Club Fed". Los presos están cumpliendo condenadas y todavía están separados de sus familiares y amigos.

En la prisión se encuentra la estrella de "Jersey Shore" Mike "The Situation" Sorrentino, quien concluye una sentencia de ocho meses por fraude fiscal en septiembre, y Billy McFarland, el estafador del Festival Fyre, que cumple una condena de seis años.

Pero Cohen debería evitar actuar como si todavía estuviera en el centro de atención, dijo Jack Donson, un exgerente de Otisville que asesora a los delincuentes sobre qué esperar en prisión.

Cohen acusa a Trump de “racista” y “estafador”

El exabogado del presidente compareció ante un comité de la Cámara Baja. (Publicado miércoles 27 de febrero de 2019)

Se sabe que algunos reclusos de alto perfil contratan a otros presos para lavar la ropa y calentar sus comidas, pero el personal lo considera un signo de pereza.

Lo mismo ocurre con los reclusos que tratan de obtener alojamientos más cómodos haciendo que un médico escriba una nota que sugiera que duerman en una litera de abajo o que usan zapatos blandos. Si hay una necesidad médica legítima, debería surgir al momento de la admisión, dijo Donson.

Cohen: “Trump es un estafador”

El exabogado del ahora presidente lo implicó en delitos graves durante su testimonio ante un comité de la Casa de Representantes. (Publicado miércoles 27 de febrero de 2019)

"Usted asume el papel de un preso", dijo Donson. "Eres cordial con todos. Eres respetuoso con todos. Tú haces tu tiempo. Usted no pide nada al personal. Nada de los internos. No aceptas nada de los presos. Tu no eres nadie".

Si Cohen no puede ajustarse, Donson dijo que "su tiempo será miserable".

Cohen dice que mintió al Congreso a pedido de Trump