Este miércoles, la Corte Suprema de EEUU le dio permiso a la administración Trump para imponer su restricción más estricta a los solicitantes de asilo en la frontera sur, a pesar de que una demanda para detener la nueva política aún se está abriendo camino en los tribunales inferiores.

Como resultado, el gobierno ahora puede negarse a considerar una solicitud de asilo de cualquier persona que no la solicitó en otro país después de salir de casa pero antes de venir a EEUU. Como cuestión práctica, significa que los inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador no pueden solicitar asilo en los Estados Unidos si no lo solicitaron primero en México.