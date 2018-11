Más Videos (1 of 9)

Dos días después de que el oficial de origen puertorriqueño Samuel Jiménez muriera baleado durante el cumplimiento del deber en el hospital Mercy, familiares planifican su último adiós y lo recuerdan como todo un héroe.

Jiménez, de 28 años, quien se integró al departamento de policía en febrero del 2017 perdió la vida en el hospital del sur de Chicago cuando respondió a una llamada por disparos, en medio de un altercado doméstico que también cobró la vida de una doctora, una farmaceuta y del pistolero.

Aun sin poder creer lo sucedido, su prima hermana asegura que desde pequeño Samuel anhelaba con ser bombero o policía y aunque logró cumplir su sueño ahora solo quedan fotos y recuerdos.

“Perdimos a alguien y yo en especial perdí a una persona que yo quise como un hermano, como un hijo… es una perdida tan grande, el que nunca lo podré tener en mi vida, ni yo, ni la mamá, ni los hermanos, su esposa, sus hijos, los suegros de él lo querían tanto”, dijo María Salgado.

La noticia de la muerte del oficial también sacudió a su familia en Puerto Rico en donde vive su hermana, esta dijo que su hermano murió luchando por lo que creía.

“Es fuerte, como quiera, pensar que nos abandonó ya. Se me hace bien difícil, quisiera estar allá, pero se me hace imposible, llegué los otro días, y uno es humilde… no hay el dinero para volver a viajar, pero mi corazón está allí con ellos”, dijo entre lágrimas Jossie Jiménez.

El velatorio del oficial se lleva a cabo la tarde del domingo 25 de noviembre, en la funeraría Oehler, 2099 Miner St. en Des Plaines, IL.

Una misa en su nombre se realizará el lunes 26 a las 11 a.m. en la capilla del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 1170 N. River Road en Des Plaines. Su sepelio es privado.

El martes las autoridades identificaron al pistolero que mató a Jiménez, como Juan López de 32 años y dijeron que este y la doctora Tamara O’Neal, habían estado discutiendo en el estacionamiento.

Cuando un amigo de la doctora trató de intervenir, López se levantó la camisa y mostró un arma de fuego.

El amigo corrió al hospital a pedir ayuda y segundos después comenzaron los disparos. Después que O’Neal cayó al suelo, López “le disparó tres veces más”.

Cuando llegaron los agentes, el sospechoso abrió fuego contra la patrulla y corrió al hospital.

Dentro del hospital, el agresor intercambió disparos con la policía y “le disparó a una pobre mujer que salía del elevador” antes de ser muerto a balazos.

“La ciudad de Chicago perdió a un doctor, a una farmeceuta y a un agente de policía, quienes se ocupaban de sus asuntos diarios, haciendo lo que amaban”, dijo el alcalde Rahm Emanuel mientras intentaba contener el llanto. “Es desgarrador para el alma de nuestra ciudad. Es el rostro y las consecuencias de la maldad”.

