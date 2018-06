En video: oficiales salvan a mujer al borde de la muerte

Más Videos (1 of 9)

TEXAS – El departamento de policía de La Porte reveló un video este jueves de la cámara de una patrulla que captó el momento cuando oficiales salvaron a una mujer que permanecía peligrosamente sentada en la barandilla del puente Fred Hartman, al este de Houston.

Los oficiales, que hicieron gala de excelentes reflejos, llegaron a la cuadra 2600 de North State Highway 146 la noche del 25 de mayo y encontraron a la mujer sentada en la barandilla con las piernas colgando sobre el borde.

Mientras el oficial C. Burnett hablaba con la mujer, otros dos oficiales, C. Cargile y C. Forsythe, se acercaron por detrás, la agarraron y la llevaron a un lugar seguro, como puede apreciarse en el video que captó todo el operativo.

La joven fue llevada a un hospital para su evaluación y la Policía aún no revela su identidad.

La policía de La Porte recordó que siempre hay opciones para aquellos que necesitan ayuda ante problemas de salud mental.

La National Suicide Prevention Lifeline brinda soporte gratuito y confidencial las 24 horas, los 7 días de la semana a personas en peligro en el 1-800-273-8255.

El Centro de Salud Mental del Condado de Harris también opera una línea de crisis las 24 horas en el 713-970-7000.