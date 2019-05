MÉXICO - Las lágrimas que han derramado las familias podrían formar un interminable río de dolor, porque en esta morgue del estado de Veracruz una y otra vez vuelven a vivir la pesadilla en la que sus seres queridos desaparecen.

Silvia González aún se estremece al recordar lo vivido: luego de buscar por 9 años en cada fosa clandestina y morgue que existe en Veracruz, encontró en una de estas planchas su esperanza; los restos de un cuerpo que -aseguraba- era su hijo.

"Estaba semiquemado, pero en una foto de perfil sí le note la similitud con mi hijo", afirma González.

Pero la ilusión de darle sepultura solo fue momentánea, porque luego de realizar todos los trámites que le pidieron, dijeron que el cadáver se había extraviado y ella perdió por segunda vez a quien más quería.

"Lo que salió a relucir es que lo entregaron a una universidad", explica González.

El mismo tormento lo han vivido decenas de familias, porque la crisis de saturación y abandono que se vive en los servicios forenses incluye la pérdida constante de restos y cadáveres, aseguran los colectivos de búsqueda de víctimas.

"No tienen la base completa de cuántas personas encontradas y no identificadas, no hay, no existe o no lo quieren revelar", dice Lenit Enríiquez, del Colectivo Búsqueda de Desaparecidos.

Esta crisis ha sido reconocida por las autoridades estatales,que incluso desde el año pasado llevaron a las instalaciones del forense un tráiler frigorífico en el cual se pueden almacenar hasta 300 cadáveres.

Quienes fueron testigos confirman el caos que se vive en las morgues estatales desde Poza Rica, en el norte de la entidad, hasta Coatzacoalcos, en el otro extremo.

"No había donde almacenar, había dos planchas y cuerpos en el piso", dice Edna López, exempleada del Semefo de Veracruz.

Y ante el conflicto, dicen los trabajadores, lo más rápido es depositar los cuerpos en las fosas comunes sin darles oportunidad a que sus familias los reconozcan y reclamen.