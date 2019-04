EEUU alerta sobre riesgos de secuestro en México

Más Videos (1 of 9)

Todo parece normal, hasta que la cajuela de un vehículo se abre y un hombre se avienta para escapar de sus secuestradores.

Imágenes de privación de la libertad como estas se repiten una y otra vez en México, tanto que el Gobierno de Estados Unidos incluyó a esa nación en sus alertas para turistas, con el nuevo Indicador K, que advierte sobre el riesgo de ser secuestrados.

"No solo son secuestrados sino tomados como rehenes", asegura Max Morales, quien es mediador cuando ocurren ese tipo de ilícitos.

Los extrajeros, asegura, se han convertido en atractivas presas para los delincuentes. "Representan un mayor ingreso y rapidez en las negociaciones".

En general, dice el experto, el número de secuestros en todo territorio mexicano han aumentado de forma alarmante.

Las organizaciones especializadas en atender ese tipo de casos han confirmado en reportes recientes que cada día en México son secuestradas al menos 9 personas y a la mayoría de ellas los delincuentes no les perdonan la vida.

Por ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a México entre los 35 países donde está latente este peligro, y mantuvo su advertencia de no viajar a entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero.

José Álvarez vive del otro lado de la frontera y fue víctima de la pesadilla del secuestro en México. Sus verdugos lo retuvieron 15 días y desde entonces vive perseguido por ellos.

"Me amenazaban en todo momento, me golpeaban todo el tiempo, me amenazaban con mi familia", detalla Álvarez.

El Gobierno de México no ha dado a conocer su postura ante esta alerta que busca que ningún estadounidense pase por ese tormento.