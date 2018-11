Más Videos (1 of 9)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró de forma inadvertida a Julian Assange en un documento judicial sobre un caso no relacionado, lo que sugiere que la fiscalía podría haber preparado cargos contra el fundador WikiLeaks bajo secreto sumarial.

El nombre de Assange aparece dos veces en el expediente judicial presentado en agosto por el fiscal federal de Virginia, que intentaba mantener el secreto en un caso separado que involucró a un hombre acusado de coaccionar a un menor para mantener relaciones sexuales.

En una frase, el fiscal escribió que los cargos y la orden de detención “tendrían que permanecer confidenciales hasta que Assange sea arrestado en relación con los cargos en la denuncia penal y, por tanto, no pueda evadir o evitar por más tiempo la detención y extradición en este asunto”.

En otra parte del documento, el fiscal dijo que “debido a la sofisticación del acusado y a la publicidad que rodea el caso, ningún otro procedimiento mantenga la confidencialidad sobre el hecho de que Assange ha sido acusado”.

Cualquier cargo contra Assange podría ayudar a aclarar la cuestión de si Rusia se coordinó con el equipo del presidente Donald Trump para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

Esto sugeriría también que, tras años de disputas internas dentro del Departamento de Justicia, la fiscalía habría decidido adoptar una táctica más agresiva contra el cibersitio especializado en información confidencial.

El motivo por el que se incluyó el nombre de Assange en el documento no estuvo claro de inmediato, pero Joshua Stueve, vocero del Distrito Este de Virginia -que ha estado investigando a Assange- dijo: “El documento judicial se realizó por fue error. Ese no era el nombre previsto en ese documento”.

El Washington Post reportó el jueves en la noche, citando fuentes conocedoras del asunto, que Assange sí había sido acusado. The Associated Press no pudo confirmar esta información de inmediato.

Tampoco estuvo claro de inmediato qué cargos se le imputan a Assange, que lleva años refugiados en la embajada de Ecuador en Londres.

El recién cesado secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, declaró el año pasado que la detención de Assange era prioritaria.

El fiscal especial Robert Mueller ha estado investigando si colaboradores de la campaña de Trump conocían de antemano los correos electrónicos demócratas que se publicaron en WikiLeaks en las semanas previas a los comicios de 2016 y que, según las autoridades, fueron hackeados por Moscú.

Cualquier detención podría representar un avance significativo en la pesquisa de Mueller sobre si el equipo de Trump se coordinó con Rusia para influir en la carrera a la Casa Blanca.

Uno de los abogados de Assange, Barry Pollack, dijo a la AP antes esta semana que no tenía información sobre posibles cargos en contra del fundador de WikiLeaks.