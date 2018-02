Odisea migratoria: luego de 5 años, el emocionante reencuentro

Más Videos (1 of 9)

Tras 5 años de no ver a su hijo, unos padres cubanos finalmente estan reunidos de forma definitiva en Houston, Texas.

El pequeño William Morales, de 13 años, viajó desde La Habana, Cuba, hacia Bogotá, Colombia, para procesar en la embajada de Estados Unidos de ese país su visa de inmigrante para luego poder viajar a Houston donde viven sus padres.

Esta odisea fue debida al cierre temporal de la embajada en Cuba por supuestos ataques que recibieron más de 20 funcionarios diplomáticos norteamericanos.

“Él ahora tiene el mundo a sus pies. Él va a poder hacer de su vida lo que él quiera y él aquí en este país va a poder ser una persona. Una persona de verdad”, dijo la madre entre lágrimas.

En la casa le espera a William el árbol navideño aún puesto con sus regalos, promesa que le hizo la madre de no quitarlo hasta que lograran su sueño de reencontrarse para siempre.

“No me arrepiento, ni por un momento, haber podido venir a este país. No me arrepiento del tiempo que estuvimos separados porque le estoy dando a él la esperanza, las herramientas, para que él tenga un futuro”, aseguró la madre.

Sus padres llegaron a Estados Unidos como refugiados políticos y desde entonces han estado haciendo incontables trámites para traer a William

Dicen que el viaje les costó $5,000.