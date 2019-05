Más Videos (1 of 9)

MÉXICO - Su ataúd fue decorado con versos, flores y las fotografías que lo muestran como un joven feliz y lleno de sueños que fueron apagados cuando su asesino le disparó por la espalda.

Así lo revela el video de las cámaras de seguridad de la tienda donde Germán trabajaba: llegaron tres sujetos, encapuchados y armados, amagaron a los compradores y fueron directamente a vaciar las dos cajas.

El joven de 15 años no se opuso y obedeció cuando le pidieron que le diera la espalda a los maleantes y se hincara. Pero cuando ya se iban, uno de ellos se regresó, le apuntó con su arma y de un solo tiro, lo mató.

"Yo lo que exijo es justicia, porque no se vale, me quitaron a mi niño y eso no se vale", reclama Rosa Elia García, la mamá de Germán.

García perdió el brillo de su mirada en cuanto supo que el ser que más amaba había sido asesinado; sus ojos quedaron hundidos en los recuerdos de su hijo que, asegura, era bondadoso, trabajador y noble.

"Quería trabajar nada más para cumplir sus sueños; trabajar y estudiar, que es lo que estaba haciendo", cuenta García.

Y sobre todo cuidar a su madre y hermano, dicen quienes lo conocieron y lo acompañaron hasta su última morada.

Las autoridades analizan los videos de seguridad de la tienda y los relatos de tres personas que ahí se encontraban y presenciaron el homicidio, pero no pudieron hacer nada porque, tal y como puede verse en las imágenes, el mismo asaltante que jaló el gatillo contra el joven, segundos antes les apuntaba con su pistola.

Mientras atrapan al asesino, la comunidad de Colima se ha unido al dolor de esta familia, quienes a pesar de su sufrir, han alejado de sus pensamientos, la venganza.

"¡Donde quiera que estés, espero que tengas paz, porque aquí a su madre la destrozaste, sus abuelos, sus padres, todo el mundo ojalá puedas vivir en paz!", dice Julieta Garibay, prima de Germán, al asesino.

Aunque ellos no podrán recuperar la alegría que las arrancaron en el instante en que la bala cegó la vida que Germán tenía por delante.