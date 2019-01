Defienden a Peña Nieto: su gobierno capturó al "Chapo"

Más Videos (1 of 9)

La afirmación del narco colombiano Alex Cifuentes de que Joaquín "El Chapo" Guzmán sobornó al expresidente Enrique Peña Nieto causaron conmoción y diversas reacciones que pasan de la defensa al enojo por lo que podría haber ocurrido.

En los pasillos de la que fue su casa por seis años, al entrar a las habitaciones y conocer su exoficina, los mexicanos no pueden evitar preguntarse si Peña Nieto en verdad se dejó sobornar por "El chapo" Guzmán.

"Todo es posible, con tanta corrupción que había, yo creo que lo más seguro es que sí", especula Antonio Flores, ciudadano que visitó Los Pinos.

La duda surgió luego de que un testigo del juicio que se le sigue en Estados Unidos al capo afirmó que en octubre del 2012, Guzmán Loera le envió al entonces presidente electo $100 millones.

Tal afirmación fue negada por exfuncionarios, como el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien recordó que durante el gobierno de Peña Nieto detuvieron en dos ocasiones al narcotraficante.

"Mientras solo sean dichos y no comprueben, seguramente solo van a quedar ahí, en palabras contra quienes los detuvieron", considera Osorio Chong, actual senador.

Pero también el antiguo jefe de la Oficina de la Presidencia tambien salió en defensa de su exjefe, y calificó las acusaciones de falsas, difamatorias y absurdas.

Esta no es la primera vez que el exmandatario mexicano es acusado de haber sostenido vínculos con narcotraficantes, pero esto no lo perjudica en nada porque en este país no existe una denuncia formal para iniciar un juicio.

José Luis Montenegro, experto en narcotráfico, publicó hace 3 años en un diario británico un reportaje en el que hablaba de los supuestos sobornos y asegura que sus fuentes le revelaron los motivos y destinos de ese pago.

"Para financiar su campaña", dice Montenegro. "Para protegerlo y tener el control de ciertas plazas, en esta caso 'El Chapo' y 'El Mayo' Zambada".

Por eso ante la duda, doña Gabriela Ramírez frente al Monumento de la Lealtad a la Patria, mejor sería investigar.

"A llegar al fondo porque uno como ciudadano cometes una cosa y te entamban (vas a prisión), entonces aquí todos coludos o todos rabones", dice Ramírez.

Mientras tanto, el expresidente Peña Nieto guarda silencio sobre este tema.