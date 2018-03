Exasesor de Trump desafía al FBI: “arréstenme”

Un ex asesor de la campaña de Trump prometió desafiar el citatorio del fiscal especial Robert Mueller y criticó al presidente Donald Trump y su campaña en una serie de entrevistas el lunes.

Sam Nunberg dijo que cree que Mueller ya tiene evidencia incriminatoria directamente sobre Trump, aunque no reveló cuáles serían esas pruebas. También comentó que el presidente posiblemente tenía conocimiento sobre la reunión de junio de 2016 en la Torre Trump entre altos miembros de su campaña y un equipo de rusos.

Poco después de revelar esas acusaciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders arremetió en su contra durante el informe a los medios de comunicación.

“Definitivamente pienso que no tiene la certeza, porque está equivocado. Como lo hemos dicho muchas veces anteriormente, no hubo colusión con la campaña de Trump”, declaró Sanders. “No ha trabajado en la Casa Blanca, así que ciertamente no puedo hablar por él o por su evidente falta de conocimiento”.

Nunberg también declaró que cree que el ex asesor de política exterior de Trump, Carter Page, colaboró con el Kremlin. “Creo que Carter Page se coludió con los rusos”, dijo Nunberg a CNN. “Ese Carter Page es un tipo raro”.

Page dijo a The Associated Press que las acusaciones de Nunberg son “ridículas”.

Page también ha figurado en la investigación en torno a Rusia. El Departamento de Justicia y el FBI obtuvieron una orden judicial secreta en octubre de 2016 para monitorear sus comunicaciones. Entre sus actividades durante la campaña presidencial que causaron sospecha se incluye un viaje a Moscú en julio de 2016.

Nunberg no respondió a las solicitudes de comentario de AP. Un portavoz de la fiscalía especial declinó comentar al respecto.

Durante sus arengas, Nunberg detalló su entrevista con los investigadores de Mueller, burlándose de ellos por preguntarle cosas como si escuchó que se hablara en ruso en la Torre Trump. Dijo que rechazaría una exigencia extraordinaria de Mueller para presentar sus comunicaciones con los altos asesores de Trump.

“Creo que sería gracioso si me arrestaran”, dijo a MSNBC.

“No iré ante el jurado investigador”, añadió posteriormente en CNN. “No voy a pasar 30 horas revisando mis emails. No lo haré. ¿Por qué lo haría? No voy a cooperar. Arréstenme”.

Nunberg es el primer testigo en la pesquisa federal abierta sobre Rusia en prometer públicamente desafiar el citatorio. Pero no es el primero en desafiar a Mueller: El ex presidente de campaña de Trump, Paul Manafort, interpuso en enero una demanda para impugnar la autoridad de Mueller para acusarlo.