Emma Coronel Aispuro sueña con tener tranquilidad.

“(Quiero) estar tranquila, estar en alguna parte del mundo donde podemos estar tranquilos [...] no sueño de las grandes cosas”, dijo la exreina de belleza de apenas 29 años. “Tranquilidad, felicidad, nada del otro mundo”.

Pero no es la vida que le ha tocado pues al ser la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, ahora vive una vida bastante pública y asiste bajo el ojo colectivo al proceso judicial de su marido, actualmente en los tribunales federales de Nueva York. Este juicio ha cobrado un interés sin precedente dentro y fuera de Estados Unidos, no solo por los cargos en su contra sino por la leyenda detrás del famoso capo a quien se le señala como líder del cártel más poderoso de México.

Pese a lo convulso de sus días, ella insiste en que no cambiaría nada de su historia personal y reveló sus más profundos deseos a Noticias Telemundo hecha por Marisset Vereni y Rebecca Smith.

“Estoy (feliz) de la vida que tengo, de la vida que me tocó, del esposo que tengo, de las hijas que tengo, de la familia que tengo ... estoy muy satisfecha. También me han tocado fuertes momentos pero siempre he dicho que Dios no te pone cosas que sabe que no vas a superar [...] entonces por ahí lo tomo”, dijo con una mirada esperanzada al futuro durante la íntima entrevista.

Hija de un agricultor, Coronel nació en Los Ángeles y se casó con Guzmán en su adolescencia, justo el día que cumplió 18 años según varios informes. En la última década, la pareja dio la bienvenida a sus mellizas, María Joaquina y Emely, también nacidas en Los Ángeles y que hablan “inglés perfecto”, según la madre.

Pero esa bienvenida y vida sosegada no duró mucho tiempo. Ahora su vida marital se resume a acompañar a su esposo en su tercer arresto y se ha hecho cotidiano pasar sus días en corte, lo que ella admite es “muy duro” pero igual dice que no se da por vencida.

“Yo pienso que es lo que haría cualquier esposa en mi lugar: estar con su esposo en momentos difíciles”, explicó Coronel. “De una forma o otra para que me sienta y me vea presente ... y se sienta con mi apoyo”.

El destino de “El Chapo” no se sabrá en por lo menos unos tres meses y hasta entonces Coronel reza por él junto a sus hijas de siete años. Aunque no sabe qué le depara el futuro, tampoco piensa mucho en la posibilidad de un temible final en forma de una sentencia que aleje definitivamente al padre de sus hijas de su familia. “Prefiero mantener mi mente en que todo va a estar bien para él y para nosotras”, dijo la madre.

“El Chapo” enfrenta 17 cargos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico en EEUU y México y, aunque no se han permitido cámaras en los tribunales desde el inicio de su juicio el 5 de noviembre, su nombre sigue acaparando titulares mundiales. Y a él le gusta esa atención, confesó Coronel.

“Hay que ser sincero, creo que sí le gustaba, sí le gusta un poco”, dijo Coronel con una sonrisa refiriéndose a esa prominencia pública. A su vez, resaltó lo necesario de contar su historia, según ella, para que “exista presión mediática para que todo pueda estar más claro y vean lo que realmente pasa” en las audiencias de la corte.

"El Chapo" fue extraditado a Nueva York desde México en enero del 2017 y acusado de cargos en varios estados. Coronel no ha podido compartir personalmente con su esposo desde su recaptura y un juez negó su petición el 8 de noviembre de poder darle un abrazo. Pero la fiel esposa continúa en su lucha de reunificar a la familia, en una vivienda que ella asegura nunca tuvo ninguna actividad sospechosa dentro de sus paredes, mientras sigue asistiendo las audiencias.

“Es algo para mí (...) me hace bien a mí, me hace sentir bien poder estarlo viendo, poder saber qué está pasando, y que él siento que estoy para él, para apoyarlo”, dijo Coronel.