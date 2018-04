Abuso infantil: cómo detectarlo y prevenirlo

El abuso físico infantil no es un problema nuevo en Estados Unidos, donse se estima que en los últimos diez años han muerto más de 20,000 niños en sus propios hogares a manos de miembros de familia, según la organización American Society for the Positive Care of Chidren.

Dos expertos en el tema, el detective Domenico Cella, del Departamento de Policía de Miami; y Rosa María Plasencia, presidenta de Amigos for Kids, una organización sin fines de lucro, brindaron importantes consejos sobre la detección de estos casos de violencia física contra menores.

Hablaron no solo sobre las señales sino también de las medidas para prevenir estos hechos violentos contra niños.

Entre las señales a tener en cuenta, resaltaron: la presencia de moretones, mordidas o quemaduras en el niño; miedo a los padres o lloro a la hora de ir a la casa; muestra de cambios drásticos en el comportamiento, y signos de desnutrición.