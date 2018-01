La industria de las armas está celebrando su mayor feria anual esta semana, a pocos kilómetros de donde un pistolero masacró a 58 asistentes a un concierto frente a su habitación de un hotel de Las Vegas en octubre, usando una variedad de armas, muchas de ellas equipadas con dispositivos que le permitieron imitar disparos de armas completamente automáticas.

Qué habrá exactamente entre los miles de productos que se apilarán en los espacios de exhibición en la convención SHOT de la National Shooting Sports Foundation y que se desarrollará de martes a viernes, es un misterio, ya que este evento está protegido del público y, en este año, de los miembros de los medios de comunicación que suelen mostrar interés.

Una cosa es conocida: Slide Fire, el fabricante líder de estos dispositivos conocidos como “bump stocks”, un producto otrora oscuro que atrajo una intensa atención tras el tiroteo en masa más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, no estará entre los expositores.

La compañía con sede en Texas no ha dicho por qué no está en la lista de más de 1,700 expositores, a pesar de que sí lo fue el año pasado; no devolvió mensajes buscando comentarios. La compañía tampoco figura en la lista de asistentes a la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle este año u otras ferias comerciales de armas prominentes.

A raíz de la masacre de Las Vegas del 1° de octubre, Slide Fire tuvo tantos problemas para satisfacer la demanda que dejó temporalmente de recibir pedidos del producto. Desde entonces se han reanudado.

“Desde el punto de vista puramente de relaciones públicas, no sería una sorpresa si estos dispositivos desaparecieran este año”, dijo Robert Spitzer, presidente de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Nueva York en Cortland y experto en armas de fuego y la segunda enmienda, “Eso es una estrategia lógica de Relaciones Públicas”.

Aun así, es probable que el piso de la convención tenga muchos otros dispositivos a los que los defensores del control de armas han apostado en los últimos años: accesorios que facilitan el porte de un arma de fuego, disparar o reducir el ruido que produce.

En la lista de productos que se oponen están las "bielas de activación" que, al igual que los “bump stocks”, facilitan el disparo rápido de una pistola larga y pistolas de asalto, que se parecen notablemente a armas de fuego AR y AK de cañón corto, pero eluden ciertas restricciones federales porque no están diseñadas para dispararse desde el hombro.

"Para una persona del público en general, creo que lo que más los asustará de SHOT Show...es simplemente el alcance y la amplitud de este espectáculo", dijo David Chipman, un exagente de la agencia federal que regula las armas de fuego y ahora es un asesor de políticas de alto rango con la organización de seguridad de armas fundada por el exrepresentante Gabby Giffords, que resultó gravemente herido en un tiroteo en 2012.

SHOT Show se ha celebrado durante 40 años, la mitad del tiempo en Las Vegas, y la reunión de este año se programó mucho antes del derramamiento de sangre del otoño pasado. Tendrá 13 millas de pasillos con productos de más de 1,700 compañías; se esperan más de 65,000 visitantes en la reunión, un lugar en donde se hacen conexiones y se alcanzan negocios con valor de millones de dólares.

El público en general no puede recorrer los pasillos, las únicas personas que pueden asistir son aquellas que tienen vínculos directos con la industria: fabricantes y vendedores de armas de fuego o productos asociados. Aunque algunos periodistas de organizaciones de noticias de interés general asistieron en los últimos años, NSSF restringió este año el acceso a unos 2,500 periodistas de publicaciones y medios de comunicación.

La ubicación y el tiempo del programa, a 3 meses y medio del ataque de Stephen Paddock, han aumentado la conciencia del evento.

Michael Bazinet, director de asuntos públicos de la NSSF, dijo que aunque los asistentes son conscientes de la tragedia que ocurrió cerca, "también saben que la posesión legal de armas y el comercio legal de armas es algo bastante diferente del acto que provocó un individuo. Y eso no es para disminuir la tragedia en absoluto, pero las personas que vienen al show hacen esa distinción".

El programa se produce cuando la suerte de la industria de las armas de fuego ha disminuido después de casi una década de ventas sin precedentes. Ya sin preocuparse de que el gobierno federal restrinja los derechos de armas, los estadounidenses han reducido sus compras de armas de fuego.

Cuando se lanzó SHOT Show, que significa Shooting, Hunting and Outdoor Trade, se hizo hincapié en la caza y el aire libre. A lo largo de las décadas, ha evolucionado y crecido, y ahora cuenta con grandes secciones dedicadas a las fuerzas del orden y la comunidad militar. No se permiten ventas en el show, los pernos de disparo se retiran de todas las armas en exhibición, y no hay munición real.

Hay tantas empresas que quieren exhibir, no hay suficiente espacio. La lista de espera tiene varios cientos de nombres.

Kevin Michalowski, editor ejecutivo de la revista Concealed Carry Magazine, ha asistido a SHOT Show por más de una década y dijo que no anticipa que el evento de este año tenga una sensación diferente a la de otros años. Dijo que es una industria muy unida, acostumbrada a ser vista bajo el microscopio por los medios y por los defensores del control de armas.

"Esto no es solo un grupo de propietarios de armas de cuello rojo, como suelen retratar los principales medios de comunicación; esto es negocio serio, es un asunto serio ", dijo, "se intercambian millones y millones de dólares que ayudan a la economía de muchos, muchos estados, ayuda a la economía de Estados Unidos".