El fiscal general encargado de EEUU, Matthew Whitaker, comparecerá ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el viernes, según lo programado, dijo el presidente demócrata del panel.

La aparición de Whitaker se había convertido en una incertidumbre después de que los demócratas de la Cámara de Representantes amenazaron con citar su testimonio sobre la investigación del abogado especial en Rusia.

El testimonio de Whitaker ha sido muy esperado por los demócratas ansiosos por presionarlo sobre sus interacciones con el presidente Donald Trump y su supervisión de la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre los vínculos potenciales entre Rusia y la campaña de Trump.

El panel, dirigido por el representante demócrata Jerrold Nadler de Nueva York, aprobó una citación provisional para asegurarse de que Whitaker aparezca el viernes y responda preguntas. Whitaker respondió que no se presentará a menos que el comité haya retirado su amenaza de citación, lo que él ridiculizó como un acto de "teatro político".

El jueves por la noche, Nadler dijo que no se emitiría una citación si Whitaker comparecía ante el comité el viernes preparado para responder a las preguntas. Más tarde, Nadler tuiteó que Whitaker había accedido a aparecer.

La votación del comité no emitió una citación, pero permitió que Nadler lo hiciera si Whitaker no era cooperativo. Nadler dijo que esperaba no tener que usar la citación, pero "una serie de eventos preocupantes en los últimos meses sugieren que debemos estar preparados". Nadler dijo que hasta la semana pasada, el comité había recibido informes de que algunos en el departamento aconsejaban a Whitaker que no se presentara.

Whitaker insistió el jueves en que ese no era el caso, diciendo que había "dedicado una cantidad considerable de recursos y muchas horas a mi preparación" y que estaba esperando la audiencia. Criticó al comité por autorizar prematura e innecesariamente una citación para él a pesar de que había aceptado comparecer.