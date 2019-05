Polémica campaña para recolectar muestras de ADN

Más Videos (1 of 9)

México - Con dibujos animados y en tan solo 30 segundos, la Fiscalía General de la República enseña a los padres de familia a extraer de sus hijos la muestra de ADN.

Y los exhorta a tenerlas a la mano ante cualquier "percance" en el que las pudieran necesitar.

Wendy Rodríguez fue una de las mamás que apoyó la campaña recién lanzada por el Gobierno federal, porque dice que -dadas las condiciones de inseguridad del país- es mejor pensar lo peor.

"De hecho yo por eso a mi hijo ya lo traigo amarrado en el carrito y no lo pierdo de vista , porque no sé en qué momento van a llegar y me lo van a quitar", argumenta Rodríguez.

Pero muchos más como Teresa Morales se sintieron incómodos con la recomendación de las autoridades, y reclamaron que en lugar de otorgarle paz a los mexicanos les recomienden herramientas para identificar cadáveres.

"Esperamos que se frene esto porque ya no puede uno salir a calle, si no se va cuidando uno de todo mundo", considera Morales.

Diversas organizaciones internacionales han advertido sobre esta situación, ya que es oficial que cada día en este país matan a por lo menos 4 menores de edad y otros 4 desaparecen.

En esos casos, asegura la Fiscalía, tener una muestra genética puede ser fundamental para evitar casos como el de Melanie Amaro, a quien le robaron a su bebé, pero no tiene nada para identificarlo.

Desaparición de menores, en el índice más alto

Son miles los padres que buscan a sus hijos: niños, niñas y adolescentes. (Publicado miércoles 3 de octubre de 2018)

"La verdad es que llevo 4 meses buscándolo y aún no tengo respuestas de nada", asegura Amaro.

Los defensores de la niñez interpretaron la medida como la confirmación de que este tipo de delitos está fuera de control.

"Hay muchísimos restos humanos que no han logrado identificar", dice Juan Martín Pérez, de la Red de Derechos de la Infancia.

Por lo que llamaron a las familias a relizar esta tarea como prevención.