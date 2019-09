La celebración del Grito de Independencia será tan diferente, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a quienes planeen asistir al Zócalo de Ciudad de México a que eviten llevar alcohol, drogas o armas.

"No tienen nada que ver con los nuevos tiempos”, aseguró a través de un video que compartió en sus redes sociales.

“Ayúdenos todos para que no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz. Que no se traigan, desde luego, armas. Eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos, es la época de la no violencia. Es una fiesta de la unidad de nuestro pueblo".

En su lugar, el mandatario pide a quienes asistirán el domingo que “vengan con toda la familia, celebrando aquí en el Zócalo con aguas frescas. jamaica, horchata, limonada, atole, elotes, tamales. Todo eso va a haber aquí en el Zócalo y, sobre todo, mucha fraternidad”.

De manera simultánea, el Gobierno de México difundió una circular en la que solicita a la ciudadanía no portar objetos de valor entre sus pertenencias al acudir a la Plaza de la Constitución a las festividades.

Además de portar ropa para las posibles lluvias de este domingo y resguardar a niños y adultos mayores.