LAS CRUCES — Un hombre de Nuevo México que supuestamente pertenece a un grupo armado que ha detenido a familias migrantes cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, fue arrestado el sábado en una comunidad fronteriza tras una denuncia criminal que lo acusaba de ser un delincuente en posesión de armas de fuego y municiones, dijeron las autoridades.

El FBI dijo en un comunicado que arrestó a Larry Mitchell Hopkins, de 69 años, en Sunland Park con la asistencia de la policía local.

El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, indicó en una declaración por separado que Hopkins era miembro del grupo que estaba deteniendo a migrantes.

Balderas agregó que Hopkins “es un delincuente peligroso que no debe tener armas alrededor de niños y sus familias. El arresto de hoy por parte del FBI indica claramente que el estado de derecho debe estar en manos de oficiales de policía entrenados, no de vigilantes armados".

La declaración del FBI no proporcionó información sobre los antecedentes de Hopkins, y el portavoz del FBI, Frank Fisher, dijo a The Associated Press que no se daría a conocer más información hasta que Hopkins tenga una comparecencia inicial el lunes en la corte federal de Las Cruces.

El FBI dijo que Hopkins es de Flora Vista, una comunidad rural en el norte de Nuevo México y aproximadamente a 353 millas al norte de Sunland Park, que es un suburbio de El Paso, Texas.

El jueves, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) alertó a la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, que había un grupo armado identificados como "Patriotas Constitucionales de Estados Unidos que estaban arrestando cerca de 300 migrantes, incluyendo niños, sin ser un cuerpo policial o de la ley.

"Ellos no tienen ninguna autoridad bajo las leyes federales o de Nuevo México para detener o arrestar migrantes en Estados Unidos", mencionaba la carta enviada por la organización en pro de los inmigrantes.

Dicha práctica ha provocado la molestia de asociaciones pro inmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que asegura que es ilegal y en contra de la constitución.

El viernes, las autoridades federales advirtieron a los grupos privados que eviten vigilar la frontera después de una serie de videos en las redes sociales que mostraban a civiles armados deteniendo a grandes grupos de familias centroamericanas en Nuevo México.

Los videos publicados a principios de la semana muestran a miembros de los "Patriotas Constitucionales de Estados Unidos" que ordenan a grupos familiares que se sienten en la tierra con sus hijos hasta que lleguen agentes de la Patrulla Fronteriza.

Por su parte, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo en su cuenta de Twitter que "no respalda ni condona a grupos u organizaciones privadas que tomen los asuntos de aplicación en sus propias manos. La interferencia de los civiles en asuntos relacionados con la aplicación de la ley podría tener consecuencias legales y de seguridad pública para todas las partes involucradas".

Jim Benvie, un portavoz de "Patriotas Constitucionales de Estados Unidos", no respondió de inmediato el sábado a una solicitud de comentarios realizada a través de Facebook.

Benvie dijo en un video que los miembros del grupo estaban ayudando a una "Patrulla Fronteriza estresada y sobre entrenada" y dijo que el grupo está legalmente armado para la autodefensa y nunca apunta con armas a los migrantes.