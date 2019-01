México: residentes de EEUU denuncian agresión policial

Los vidrios permanecen rotos y en la pared se puede ver claramente cada agujero por donde entraron las balas. Las huellas de lo que sucedió también siguen frescas en los cuerpos de quienes aseguran fueron víctimas de un desmedido abuso de la fuerza policiaca.

"Llegaron golpeando la puerta, me reventaron el dedo y de ahí se brincaron por arriba, me tumbaron y ahí me patearon y ahí me agarraron", relata Abraham Rosado, supuesta víctima de abuso policiaco.

Abraham vive desde hace 30 años en California y estaba de visita con sus sobrinos y su nieto en Veracruz.

Dice que se preparaban para festejar el Año Nuevo cuando los uniformados llegaron y, como puede verse en este video, registraron la casa mientras los apuntaban con sus armas.

En un primer momento, los hombres lograron sacar del inmueble a los miembros de la fuerza civil. Pero estos regresaron multiplicados.

"Pero desafortunadamente nos echaron al piso, hubo patadas, maltratos", dice David Rosado, víctima de abuso policiaco.

Los policías sometieron con violencia a los sospechosos y se los llevaron.

"Cuando nos subieron a la troca, nos pusieron así para no poder mirar, pensé que nos iban a matar", dijo Paul Sergio Reyes, víctima de abuso policiaco.

Los seis hombres, una mujer y este menor de edad fueron acusados de portación ilegal de armas.

Los presuntos sospechosos solo pasaron algunas horas en las instalaciones de la procuraduría, después los dejaron en libertad porque no había pruebas para adjudicarles ningún delito.

Según el gobernador de Veracruz, el operativo se originó por una denuncia anónima.

"La versión indica que había armas, pero eran para la caza de venados", dijo el gobernador Cuitláhuac García.

Los policías involucrados están bajo investigación, mientras las víctimas aún se recuperan de las heridas que les dejó ese error.