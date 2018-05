Abogado: Mueller planteó posibilidad de citar a Trump

El equipo del fiscal especial Robert Mueller planteó la posibilidad de emitir una citación al presidente Donald Trump para que testifique como parte de la investigación sobre Rusia, dijo el martes John Dowd, exabogado del mandatario.

Dowd dijo a The Associated Press que el equipo de Mueller mencionó en marzo el asunto durante una reunión con el equipo jurídico de Trump cuando negociaban las condiciones de una posible entrevista con el presidente.

La reunión fue la primera vez que la oficina del fiscal especial planteó la posibilidad de exigir a Trump que testifique como parte de la actual investigación.

Mueller investiga no solo la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y la posible coordinación con los colaboradores de Trump, sino una posible obstrucción de la justicia por parte del presidente.

Dowd hizo sus declaraciones más de un mes después de que renunció al equipo jurídico, y permiten echar un vistazo a las interacciones del equipo jurídico de Trump con el fiscal especial, a quien el presidente intenta socavar con críticas públicas.

El martes, Trump dijo que era una “vergüenza” que se “filtrara” a la prensa una lista de preguntas propuestas elaborada en respuesta a las negociaciones de Mueller con el equipo jurídico.

The New York Times publicó el lunes en la noche unas cuatro docenas de preguntas compiladas por los abogados de Trump durante las negociaciones de principios de año con los investigadores de Mueller sobre la posibilidad de una entrevista al presidente.

Según The New York Times, los abogados del mandatario compilaron las preguntas en una lista y el documento fue “suministrado a The Times por una persona ajena al equipo jurídico del señor Trump”.

Las preguntas van desde los motivos de Trump para despedir al director del FBI, James Comey, hace un año, hasta los contactos del equipo de campaña de Trump con los rusos.

Aunque el equipo de Mueller ha indicado a los abogados de Trump que el mandatario no es considerado objeto de la pesquisa, los investigadores continúan interesados en si el proceder del mandatario constituye obstrucción de la justicia y quieren entrevistarlo sobre varios episodios en la Casa Blanca. No han tomado una decisión aún sobre una entrevista.

Jay Sekulow, abogado de Trump, declinó hacer declaraciones a la AP, igual que el abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb.

En su tuit, Trump dijo que “no había preguntas sobre colusión” y nuevamente describió la pesquisa de Mueller como una “cacería de brujas rusas”. Afirmó que “jamás existió” colusión con los rusos.

En un segundo tuit, Trump señaló que “parecería muy difícil obstruir la justicia por un delito que jamás existió”.

Las preguntas al parecer indican que Mueller busca una posible colusión. Algunas abordan la intromisión rusa y si el equipo de campaña de Trump tuvo algún tipo de coordinación con el Kremlin. En una pregunta obtenida por el Times, Mueller pregunta si Trump sabía que personal de su equipo de campaña, incluido su ex director de campaña Paul Manafort, tenía contactos con Moscú.

Mueller ha presentado varios cargos contra Manafort, como lavado de dinero y fraude bancario. Ninguno de los cargos está relacionado con las acusaciones sobre la intromisión rusa en los comicios y la posible coordinación con colaboradores de Trump, y Manafort ha rechazado tener que ver con esos asuntos.