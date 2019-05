“Ella se disparó”, dice acusado de balear a su pareja

Más Videos (1 of 9)

SAN ANTONIO – Una mujer fue trasladada a un hospital en condición crítica luego de recibir un impacto de bala en el cuello este viernes por la mañana.

La balacera tomó lugar a alrededor de las 6 a.m. en una casa ubicada en 600 H Street, al este de San Antonio. No obstante, los testigos trasladaron a la víctima a una gasolinera en 1900 South New Braunfels Avenue, donde pidieron auxilio, dijo Jennifer Rodríguez, vocera de policía.

Rodríguez agregó que la mujer resultó baleada durante un forcejeo con un hombre con quien tenía una turbulenta relación romántica.

Según la portavoz de la policía, la víctima y el sospechoso – identificado como José Villalobos, de 45 años – estaban discutiendo en la casa y ella llamó a un amigo para que fuera a asistirla.

No se detiene y deja heridos a su paso: recibe nueve cargos criminales

Los Ángeles: mujer que protagonizó espeluznante persecución, dejando conductores heridos, se declara no culpable. (Publicado viernes 24 de mayo de 2019)

Cuando el amigo llegó a la vivienda, Villalobos supuestamente tomó una pistola.

La policía dijo que fue en ese momento que la mujer intentó quitarle el arma al sospechoso, pero ésta se disparó y la bala se incrustó en su cuello.

Rodríguez aseguró que los investigadores recuperaron un arma en el lugar de los hechos y arrestaron a Villalobos poco después. El hombre enfrenta dos cargos de agresión con agravantes usando un arma letal.

Al ser trasladado a la cárcel, el sospechoso negó las acusaciones diciendo, “lamento lo que pasó, pero no la baleé. Ella se disparó”.