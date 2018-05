La justicia impide a Trump bloquear usuarios de Twitter

El presidente Donald Trump no puede bloquear usuarios a su cuenta de Twitter.

Así lo estableció una jueza federal en Manhattan, quien añadió que ''si bien debemos reconocer, y ser sentitivos a los derechos del presidente bajo la Primera Enmienda, él no puede ejercitar esos derechos de una manera que infrinjan los correspondientes derechos de la Primera Enmienda de aquellos individuos que lo critican'', según NBC News.

Si bien la magistrada, Naomi Reice Buchwald, estuvo de acuerdo con el gobierno en que los individuos que habían sido bloqueados podían tener acceso a los tuits del presidente, opinó que el impacto en la prevención de interactuar directamente con el mandatario en su cuenta de Twitter, representaba una porción de expresión ''real, aunque estrecha''.

El caso fue presentado inicialmente por el Knight Institute for the First Ammendment de Columbia University.

En la demanda, argumentaron que la cuenta de Twitter @realDonaldTrump es ''un foro público'' bajo la Primera Enmienda.

El Instituto representó a siete personas que habían sido bloquedas por la cuenta de Twitter.