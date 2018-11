Kate del Castillo habla sobre juicio contra “El Chapo”

El juicio contra Joaquín ''El Chapo'' Guzmán presenta una larga lista de testigos, algunos de ellos muy conocidos en el mundo del crimen organizado, como Jesús ''El Rey'' Zambada, un antiguo socio del acusado.

Pero hubo rumores sobre una actriz cuyo nombre estaría entre las personas convocadas a brindar su testimonio: Kate del Castillo.

La también empresaria mexicana salió al cruce de los rumores y habló sobre el tema durante una reciente entrevista.

Dijo que estaba enterada de los rumores y añadió que no ha sido convocada. ''Hasta ahorita no me han llamado, gracias a Dios, la verdad. Así que no voy a ir a testificar''.

Como se recordará, la actriz de cine y novelas visitó a ''El Chapo'' mientras estaba prófugo, junto al actor Sean Penn, quien entrevistó al narcotraficante para la revista Rolling Stone.

El intercambio de mensajes de texto para coordinar el encuentro en la selva, sirvió en parte para dar con ''El Chapo'' más tarde.

“El Chapo”, que ha estado detenido en confinamiento solitario desde su extradición a Estados Unidos a principios del año pasado, se ha declarado inocente de los cargos de que acumuló una fortuna multimillonaria al traficar toneladas de cocaína y otras drogas en una amplia cadena de suministro que llegaba a Nueva York, Nueva Jersey, Texas y otras partes de Estados Unidos.

De ser declarado culpable, enfrentaría una posible sentencia de cadena perpetua.