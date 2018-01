La arrestan por viajar con los pies encima del asiento

Se dieron a conocer imágenes donde se observa a un policía de la ciudad de Los Ángeles, California, jaloneando a una joven hispana que fue sorprendida con los pies sobre el asiento mientras viajaba en el metro, lo cual podría significar una violación al reglamento del sistema de transporte público.

Este lunes en la mañana, la joven llevó a cabo una conferencia de prensa para dar su versión de los hechos.

En la querella la joven acusa a la ciudad de Los Ángeles, a la policía y al sargento en cuestión; de negligencia y uso de fuerza excesiva.

"Nunca había tenido problemas con la policía" dijo Bethany Nava, de 18 años, en medio de lágrimas, durante la conferencia de prensa.

La joven México-Americana protagonizó este altercado con la policía el pasado 22 de enero, cuando se negó a salir del tren, después de que el sargento de la policía le dijera en repetidas ocasiones que saliera, acusándola de poner el pie sobre el asiento, en violación del código de conducta del viajero.

" Él no me explicaba porque me quería bajar del tren... Solo quería que me explicara el porqué pero me agarro de mi codo derecho y me empezó a jalar; le dije que no me tocara y el respondió que el podía hacerlo" dijo la joven.

"Buscamos respuestas y una compensación monetaria aún sin especificar" reveló su abogado.

En la querella, sometida este viernes, se especifica que el uso excesivo de fuerza, provocó que la joven sufriera lesiones en su muñeca, brazo y cadera.

La mamá de la joven criticó el proceder de la policía.

El código de conducta especifica en la sección F, que está prohibido subir los pies a los asientos.

El abogado Michael Carrillo, diJO que la joven no estaba bloqueando otro asiento, así que para él no signifca una violación del código.

El 15 de febrero, la joven se presentará en corte para ratificar la demanda en contra de la ciudad y de la policía de Los Ángeles.

Por su parte, la dependencia policial nos informó que no podían hacer ningún comentario en casos que se encuentran bajo litigio.

Navia dijo que ella viajaba con los pies en su asiento, mirando por la ventana y escuchando música con sus auriculares, y que no escuchó las primera ordenes del oficial.