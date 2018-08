Las autoridades en Puerto Rico buscan a un hombre que fue a un hospital y mató a tiros a un paciente frente a su madre, según la policía.

La policía dijo el viernes que Pedro Marrero Díaz, de 33 años, recibió 12 balazos cuando reposaba en una cama en el quinto piso del hospital Hima, en la ciudad norteña de Caguas.

Policía espera arrestar pronto a sospechoso de asesinato en hospital

Publican imágenes del sospechoso del asesinato en el hospital Hima, en Caguas, Puerto Rico. (Publicado hace 2 horas)

El teniente coronel José Juan García le dijo a The Associated Press que la victima no tenía un historial criminal y estaba siendo tratado por dolores estomacales . Dijo que la policía no conoce aún el motivo del ataque y no sabe si las víctimas se conocían.

El FBI se encargó de la investigación.

Puerto Rico ha reportado 371 asesinatos en lo que va del año, comparado con 403 en el 2017.