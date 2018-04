Muere Milos Forman, el director de “Atrapado sin salida”

Milos Forman, cuyas películas “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (“Atrapado sin salida”) y “Amadeus” recibieron un aluvión de Premios de la Academia y le merecieron el Oscar al mejor director, falleció el sábado. Tenía 86 años.

El cineasta checo murió alrededor de las 02:00 de la madrugada en el Hospital de Danbury, cerca de su casa en Warren, Connecticut, según un comunicado emitido por su exagente Dennis Aspland. Aspland dijo que la esposa de Forman, Martina, le notificó el deceso.

Cuando llegó a Hollywood a fines de la década de 1960, Forman no tenía dinero y hablaba poco inglés, pero tenía un portafolio de filmes checoslovacos admirados a nivel internacional por su estilo peculiar y desenfadado. Entre ellos estaban “Pedro, el negro”, “Los amores de una rubia” y “¡Al fuego, bomberos!“.

Huérfano de víctimas del Holocausto nazi, Forman abandonó su tierra natal luego que los militares comunistas la invadieron en 1968 y acabaron con un breve periodo de libertad política y artística conocido como la Primavera de Praga.

En Estados Unidos, sus antecedentes fueron suficientes para darle entrada a los estudios de Hollywood, aunque sus primeros proyectos sugeridos fueron rechazados. Entre ellos estaba la adaptación de la novela de Franz Kafka “Amerika” y una comedia protagonizada por el artista Jimmy Durante como un adinerado cazador de osos en Checoslovaquia.

Tras el decepcionante estreno de su primera cinta en Estados Unidos en 1971, “Taking Off” (“Búsqueda insaciable”), Forman no tuvo oportunidad de dirigir otra cinta importante en cinco años. Parte de ese tiempo lo dedicó a cubrir el decatlón en los Juegos Olímpicos de 1972 para el documental “Visions of Eight”.

“Taking Off”, una mirada divertida a las cambiantes diferencias generacionales en Estados Unidos, recibió algunos elogios de los crítica, que comparó favorablemente la cinta con las películas checas de Forman, pero al no contar con ningún actor de renombre cayó rápidamente en la taquilla.

Michael Douglas le dio una segunda oportunidad cuando lo contrató para dirigir “One Flew Over The Cuckoo’s Nest”, que el actor coproducía.

La cinta, basada en una novela de Ken Kesey sobre un inadaptado que lidera a sus compañeros en un centro psiquiátrico para revelarse contra la autoridad, triunfó en todas las categorías más importantes de los Oscar de 1976. Fue la primera en lograr esta hazaña desde “It Happened One Night” (“Sucedió una noche”) de 1934.

Además de alzarse con el premio a la mejor película, le mereció honores a Jack Nicholson como mejor actor, Louise Fletcher como mejor actriz, los guionistas Bo Goldman y Lawrence Hauben y Forman como director.

Forman, quien trabajó meticulosamente durante meses con los guionistas y supervisando cada aspecto de la producción, no estrenó otro film hasta “Hair” de 1979.

El musical, sobre la juventud rebelde estadounidense de los años 60, atrajo a un director que había tenido su propia juventud rebelde contra la represión comunista en Checoslovaquia. Pero para cuando se estrenó, el breve periodo de revuelta estudiantil en Estados Unidos se había disipado y el público no estaba interesado.

“Ragtime” le siguió en 1981. La adaptación de la novela de E.L. Doctorow, notable por la capacidad de Forman de convencer a su envejecido vecino de Connecticut Jimmy Cagney a que pusiera fin a su retiro de 20 años para interpretar a un policía corrupto, también decepcionó.

Forman, sin embargo, regresó por todo lo alto tres años después, con “Amadeus”.

Basada en la obra de Peter Shaffer, el filme retrata al genio musical del siglo XVIII Wolfgang Amadeus Mozart como un hombre grosero e infantil, con el menos talentoso Salieri como su sombría némesis. “Amadeus” capturó siete Premios de la Academia, incluyendo a mejor película, dirección y actor, para F. Murray Abraham como Salieri.

Mientras buscaba sitios de rodaje, Forman se dio cuenta de que Praga era la única capital europea que había cambiado poco desde la época de Mozart, pero al principio regresar lo llenó de temor.

Sus padres habían muerto en un campo de concentración nazi cuando él tenía 9 años. Estaba en París cuando los comunistas aplastaron la Primavera de Praga en 1968, y no había vuelto a casa; se hizo ciudadano estadounidense en 1975.

Pero el gobierno checo, al ver los beneficios económicos que generaría permitir que “Amadeus” se filmara en Praga, le permitió a Forman volver, y el público vitoreó su regreso.

“Recibimos mucho afecto mientras hacíamos la película”, dijo Forman en el 2002. “La gente consideró como una victoria para mí el hecho de que las autoridades hayan tenido que reverenciar al todopoderoso dólar y dejar que volviera el traidor”.

La producción de Forman, que nunca fue un cineasta prolífico, se redujo aún más después de “Amadeus”, y sus tres películas siguientes no tuvieron mucho éxito.

“Valmont” (1989) se estrenó un año después de “Dangerous Liaisons” (“Relaciones peligrosas”), ambas basadas en la misma novela francesa.

“The People vs. Larry Flynt” (“Larry Flint: El nombre del escándalo”, 1996) fue un intento desacertado por pintar al editor de la revista Hustler como un defensor de la libertad de expresión.

“Man on the Moon” (“El lunático”, 1999) basada en la vida del héroe de culto Andy Kaufman, sí le mereció a su astro, Jim Carrey, un Globo de Oro. Pero no logró representar completamente el estilo pionero de Kaufman como un comediante no convencional ni las razones de su éxito menospreciable a cada paso.

Jan Tomas Forman, nacido en Caslav, Checoslovaquia, fue criado por parientes tras la muerte de sus padres y estudió en escuelas de arte en Praga.

El primer matrimonio del director, con la actriz Jana Brejchova, terminó en divorcio. Dejó atrás a su segunda esposa, la cantante Vera Kresadlova, con los hijos mellizos de la pareja cuando se fue de Checoslovaquia. En 1999 se casó con Martina Zborilova, con quien también tuvo mellizos.