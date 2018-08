Multan a empresa del yerno del presidente Trump

La empresa de bienes raíces de la familia Kushner fue multada el lunes con $210,000 por reguladores de la ciudad de Nueva York luego de que una investigación de The Associated Press mostró que a menudo presentó documentos falsos al municipio en los que afirmaba que no tenía inquilinos con rentas reguladas en sus edificios cuando, en realidad, tenía cientos.

El departamento municipal de construcciones multó a Kushner Cos. por presentar 42 solicitudes falsas para trabajos de construcción en más de una docena de edificios cuando el ahora asesor presidencial Jared Kushner dirigía el negocio.

El reporte de la AP mostró que los documentos falsos permitieron a los Kushner escapar a la supervisión adicional de las autoridades, la cual tiene como fin impedir que los propietarios utilicen las labores de construcción para hacer que las condiciones de vida de los inquilinos de rentas reguladas de bajo costo se vuelvan intolerables y decidan irse.

La empresa Kushner Cos. dijo que recurrió a “terceros” para que le prepararan sus solicitudes de permisos de construcción, y que los errores “han sido corregidos o lo serán”.

“En ningún caso la compañía actuó con indiferencia hacia la seguridad de nuestros inquilinos”, dijo la portavoz Christine Taylor. “Prevemos presentar los hechos ante un juez de derecho administrativo y hasta entonces no se debe ninguna cantidad”.

Tras la publicación del informe de la AP en marzo, el Concejo de la ciudad de Nueva York y el fiscal general del estado de Nueva York dijeron que examinarían el asunto. Fiscales federales en Brooklyn emitieron una citación para que la compañía entregue documentos.

La AP halló que, en tres edificios de Kushner en el distrito de Queens para los que se presentaron solicitudes falsas de construcción, los inquilinos creían que el golpeteo, el ruido de taladros, el polvo y el agua que se filtraba durante las obras formaban parte de una estrategia para hacer que se fueran.

Muchos inquilinos se fueron, y el número de unidades con rentas reguladas descendió agudamente en poco más de un año, lo que permitió el arribo de inquilinos que pagaban más, lo cual también elevó el valor de las propiedades.

Los Kushner vendieron los edificios en Queens en 2017 por $60 millones, casi 50% más de lo que pagaron por ellos dos años antes.