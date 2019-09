México: narco impide venta de combustible a militares

Más Videos (1 of 9)

La pipa circula por las calles de Nuevo Laredo custodiada por marinos, soldados y un helicóptero. La llevan a instalaciones del ejército porque solo así pueden abastecerse de combustible los vehiculos de las fuerzas armadas.

"-... ¿Ni a Sedena, ni a Mmarina, ni a estatales? - no, no, a ninguno.... - por lo mismo, ¿verdad? De que los amenazaron....- sí, la verdad, entonces, este.... ¿para qué le buscamos? ...".

Esta conversación entre un funcionario estatal y un empresario confirma que los gasolineros , fueron amenazados supuestamente por el Cartel del Noreste, diciéndoles que si le venden gasolina a los uniformados pagarán las consecuencias.

"-OKk, ¿y si les ponemos seguridad? - si, no, la verdad no... No hay manera ahorita... Le agradezco mucho eso, pero ahorita la verdad es que es difícil. Quizá más adelante en otras circunstancias sería diferente".

El secretario de Seguridad de Tamaulipas alertó sobre la gravedad de la situación, indicando que la falta del energético pone en riesgo los operativos de seguridad y a la población que de por sí tiene temor.

"Está mal como quiera no", "cada quien verdad, no sabe uno", son algunas de las opiniones de los habitantes de la región.

Mentras, el gobierno de Tamaulipas pidió a Petróleos Mexicanos una solución para garantizar el abasto.

Hasta ahora, los vehículos oficiales de la Policía estatal y de la Defensa Nacional han sido abastecidos con pipas, pero se teme que los grupos criminales comiencen a detectarlas e interceptarlas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el problema ya se está atendiendo.

"No se puede permitir que esas amenazas se acepten, eso se está resolviendo ya", afirmó el mandatario mexicano.

Pero en tanto llega la solución los dueños y encargados de las estaciones han decidido no arriesgarse.

"-Espero que también si llegan a decirles: oye, ya puedes surtirles también, igual que nos avisen también para saber , en dado caso que les avisen verdad? - claro que sí, claro que sí, yo les hago saber".

Y les han pedidio a las patrullas que ni siquiera se acerquen a las gasolinerías, porque ponen a todos los empleados en peligro.