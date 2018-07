Neymar admite que sus reacciones fueron exageradas

Neymar admitió que algunas de sus reacciones fueron exageradas tras recibir faltas durante el reciente Mundial.

El astro brasileño añadió, mediante un video difundido el domingo por uno de sus patrocinadores, que ha cambiado, tras todas las críticas que recibió en su país y en el extranjero por fingir faltas.

“Pueden pensar que exagero. Y a veces sí exagero. Pero la verdad es que sufro sobre la cancha”, dice Neymar en el anuncio.

En referencia a la derrota de la selección brasileña ante Bélgica en los cuartos de final, Nemar afirma: “Pueden pensar que me caigo demasiado, pero la verdad es que no me caí, me derrumbé”.

“Me tardé en aceptar sus críticas. Me llevó tiempo mirarme al espejo y convertirme en un nuevo hombre”, indica el futbolista en el anuncio.