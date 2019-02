Más Videos (1 of 9)

Un grupo de estudiantes del área de la Bahía en San Francisco se enfrentaron con la senadora Dianne Feinstein en su oficina por un polémico acuerdo climático y la a veces tensa interacción quedó captada en Facebook Live.

La grabación que dura unos 15 minutos capta la reunión del viernes y tiene ya más de 400,000 reproducciones en la plataforma

Los estudiantes entre las edades de siete y 16 años instaron apasionadamente a que la demócrata de California apoyara el “Nuevo Acuerdo Verde”. El polémico plan para cambiar la economía de país de los combustibles fósiles a fuentes renovables como la energía eólica y solar es liderado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez..

Feinstein, una política veterana con 27 años en el Senado, argumentó que la legislación no sobreviviría la cámara controlada por los republicanos.

"Esa resolución no será aprobada en el Senado, y puedes llevarte eso a quien sea que te mando aquí y decírselos", respondió Feinstein después de que los estudiantes insistieran en que la legislación era muy necesaria. "He estado en el Senado por más de un cuarto de siglo y sé lo que puede ser aprobado y sé lo que no puedo ser aprobado".

Los republicanos se han burlado del acuerdo que catalogan como un sueño progresivo que, según ellos, haría que la economía se derrumbara y llevaría a un enorme aumento de impuestos, calificándolo como evidencia de la supuesta propagación del socialismo en el partido demócrata.

Feinstein aclaró que ella apoya un plan alternativo.

Los estudiantes son miembros de Sunrise Movement, un grupo activista que alienta a los niños a combatir el cambio climático.

La líder del Área de la Bahía del movimiento, Morissa Zuckerman, publicó el debate en la página de Facebook del grupo. Unas horas más tarde, las versiones editadas se compartieron ampliamente en las plataformas de redes sociales.

Zuckerman dijo el sábado que el grupo no tenía una cita con la senadora y fue la decisión de los estudiantes ir hasta la oficina de Feinstein en San Francisco.

En el video, Zuckerman declaró: "Si esto no se cambia en 10 años, estás mirando las caras de las personas que van a vivir con las consecuencias".

Feinstein respondió que ella entiende las consecuencias del cambio climático: "He estado haciendo esto durante 30 años. Sé lo que estoy haciendo”.

“Entran aquí y dices que tiene que ser 'mi manera o a la calle'. No respondo a eso”, contestó la senadora.

Feinstein emitió una declaración más tarde el viernes llamando al debate una "discusión animada". "Quiero que los niños sepan que se les escuchó alto y claro", dijo en el comunicado.

El portavoz de Feinstein, Adam Russell, se negó a hacer más comentarios el sábado.