Pelea del Canelo en Las Vegas podría ser cancelada

Tras la noticia de que Saúl “Canelo” Álvarez salió positivo en dos pruebas antidopaje por clembuterol, su segunda pelea en contra del kazajo Gennady Golovkin en Las Vegas, podría ser cancelada tras ser suspendido temporalmente por la Comisión Atlética de Nevada.

Debido a esto, un vocero de MGM Resorts confirmó a Telemundo Las Vegas que se le dará un reembolso completo a todas aquellas personas que lo soliciten en el lugar donde los adquirieron, un movimiento que no suele darse en peleas de box que no han sido canceladas.

Según la Solicitud de Sanción Disciplinaria presentada por la Comisión Atlética de Nevada, un boxeador que dé positivo en una prueba antidoping será inelegible para participar en un encuentro por lo menos 9 meses tras la prueba, lo que no le permitiría pelear al mexicano en las Vegas contra GGG.

Inicialmente se pactó una audiencia en Nevada para el 10 de abril para que Canelo y su equipo presenten su caso, pero Robert Bennet, Director Ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada, declaró que la fecha se movió para el 18 de abril, poco más de dos semanas antes de la fecha pactada para la pelea de desempate en el T-Mobile de Las Vegas.

En dicha solicitud, se pide que Canelo sea suspendido por haber incurrido en doping, ya que el boxeador no tiene que hacerlo de manera voluntaria para ser castigado por ingerir substancias prohibidas, además de presentar pruebas negativas antes de su próxima pelea tras la suspensión.

Además de esto, el mexicano también tendrá que pagar todos los gastos que se generen debido a la audiencia de su doping.

Por otro lado, Golovkin acusó al Canelo y a Golden Boy Promotions de hacer trampa de cara a su segunda pelea, “¿Otra vez con lo de la carne mexicana? ¡Por favor!...se los he dicho, no es la carne mexicana; Esto es Canelo. Esto es su equipo. Estos son sus promotores; Canelo está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”, declaró.

A pesar de las acusaciones que enfrenta el Canelo, el kazajo seguirá preparándose para le pelea del 5 de mayo en Las Vegas que podría llegar a ser cancelada.