Muere policía de Dallas baleado en Home Depot

El alcalde de Dallas, Mike Rawlings y la Asociación de Policías de Dallas confirmó que Rogelio Santander, uno de los policías baleados el martes por un sospechoso cuando lo intentaban arrestar en una tienda Home Depot, murió por las graves heridas de bala.

Crystal Almeida, otra agente, permanece en condición crítica en el hospital Presbiteriano de Dallas, junto a un empleado de dicha tienda quien trabaja como guardia de seguridad.

El sospechoso, identificado como Armando Juárez, finalmente fue arrestado anoche tras una persecución. Enfrenta varios cargos criminales y su fianza fue fijada en un millón de dólares.

Durante la segunda conferencia de prensa que se realizó alrededor de las 10 p. m. en las afueras del Presbyterian Hospital en Dallas, la jefa del Departamento de Policía de Dallas, Renee Hall, dijo que los tres agentes acababan de salir de una cirugía y que solicitaban las oraciones de toda la comunidad para su pronta recuperación, pero no detalló más sobre su estado de salud, en ese entonces.

Hall agregó que Juárez enfrenta múltiples cargos por asalto agravado contra un oficial de policía y que también tenía una orden de arresto pendiente por un delito de robo.

Durante una conferencia que se realizó durante horas de la tarde, Hall hizo el anuncio de que solicitaban la ayuda del público para encontrar a Juárez de 29 años, quien era en ese entonces considerado como persona de interés.

Explicó que todo comenzó a las 4:12 p. m. cuando recibieron una llamada de emergencia sobre un incidente en Home Depot. Después recibieron una segunda llamada solicitando refuerzo para los oficiales que ya estaban en el lugar.

Como resultado del enfrentamiento, dos policías recibieron impactos de bala y un guardia de seguridad de la tienda también resultó herido.

En las afueras de Home Depot también se observó cómo camiones del equipo de tácticas especiales llegaron para participar en la escena y también el Departamento de Policía de Fort Worth confirmó que su helicóptero estaba colaborando en el operativo. También agregaron que tenían a oficiales en el hospital para ofrecer apoyo emocional.

Durante la búsqueda de Juárez, oficiales con el servicio de transporte DART dijeron que los autobuses fueron desviados del lugar mientras que el tren reanudó sus operaciones pero no estaba recogiendo o dejando pasajeros en la estación de Forest Lane para así evitar que el sospechoso se metiera al tren.

Un juego de béisbol que se realizaba cerca de la preparatoria Dallas Lutheran fue cancelado mientras continuaba la búsqueda por el sospechoso. Todas las personas en el juego permanecieron en el interior de la escuela.

Por su parte, el alcalde de Dallas, Mike Rawlings envió un mensaje a través de Twitter donde indicaba que estaban monitoreando de cerca la situación que ocurrió al noreste de Dallas y que estaban rezando por sus oficiales y sus familias. Rawlings también estuvo presente en las conferencias de prensa y enfatizó sobre el apoyo que necesitan de la comunidad con sus oraciones para los afectados.

De igual manera, el gobernador de Texas Greg Abbott envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter y dijo que sus pensamientos y oraciones estaban con el Departamento de Policía de Dallas y los dos oficiales que fueron baleados.

Our thoughts and prayers are with @DallasPD and the two officers shot and critically wounded. Texas honors all the men and women who protect and serve our communities, and justice will be served. https://t.co/gkUnxciFOs



— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) April 24, 2018